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「這裡」不輸故宮無敵雪景！　穿越明、清皇帝祭天家廟賞雪

記者任以芳／北京報導

春節前夕，北京昨20日在大寒節氣，迎來今年第一場降雪。號稱「無敵雪景」的故宮售票馬上秒殺，不少北京市民轉場直奔天壇。《東森新媒體ETtoday》記者直擊現場，百年古樹林和皇帝祭天的祈年殿被銀色白雪覆蓋，景色極美，彷彿穿越到古代。接受訪問的北京大爺十分興奮的說，「幾乎很少遇到大寒節氣剛好下雪，非常罕見。」

▲▼ 2022、北京、天壇、初雪、大寒降雪 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2022虎年難得遇到大寒落初雪，北京天壇是重要追雪景點 。（圖／記者任以芳攝）

北京因乾燥較少下雪，但今年這場初雪來的有點早，讓許多「追雪」愛好者十分驚喜。許多人看準降雪機率，故宮門票在昨天提前秒殺，另一個也是號稱「無敵雪景」的天壇還有入場名額，一大早剛開門，不少攝影愛好者直奔追雪。

《東森新媒體ETtoday》記者實際直擊現場，立刻感受歷史穿越氛圍。天壇建於明成祖永樂十八年（公元1420年），是明、清兩代皇帝祭天和祈求豐收的地方，至今壇廟建築群保存完好。往祈年殿方向前進，百年古松環抱，樹頭掛滿雪花，像是披了一層薄白紗，十分浪漫。

▲▼ 2022、北京、天壇、初雪、大寒降雪 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022、北京、天壇、初雪、大寒降雪 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京幾乎很少大寒節氣當天降雪 。（圖／記者任以芳攝）

不少攝影愛好者早早卡位，捕捉每一個飄雪瞬間，天壇祈年殿成為拍攝主場景。恰巧2022開年這場雪正是今年農曆年最後一個大寒節氣。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的北京大爺很興奮的說，印象裡大寒節氣當天降雪，十分罕見，每年冬天完全說不準天氣，因為乾燥的北京下雪確實很少見。

另外，北京這場初雪，從清晨先落鵝毛雪片，兩個多小時後，天壇石頭台階堆滿薄積雪，看似美麗暗藏危險，打滑機率十分高。天壇出動「掃雪大隊」在主要路面或階梯撒上融雪劑，同時出動吹雪神器，清出走道。

▼ 天壇都是石階子，降雪後容易出行打滑，靠掃雪大隊火速清雪。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022、北京、天壇、初雪、大寒降雪 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022、北京、天壇、初雪、大寒降雪 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 春節前夕，北京疫情升溫，景區嚴規戴口罩、量體溫才能進場。（圖／記者任以芳攝）

享受追雪快樂時，北京疫情更加嚴峻，疾控中心昨宣布，因增加5例本土病例，按《北京市新冠肺炎疫情風險分級標準》，豐台區兩處街道升級中風險地區。規定變得更嚴格，入京後必須在48小時內再做一次核酸檢測，導致各大檢測站人潮爆滿。

北京冬奧會和冬殘奧會即將在二月初登場，首都疫情防控前哨戰十分緊張。今年北京市政府一樣倡議市民在京過年，非必要不出京，但強調不搞「一刀切」。還是有許多人無法進京，甚至其他設省縣市快遞也禁止進入北京，防疫政策緊縮，外界也推估大陸政府為了維穩現狀，超嚴格防疫政策將延續到大陸兩會結束，才有機會稍微鬆綁。

▼ 北京天壇初雪景。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022、北京、天壇、初雪、大寒降雪 。（圖／記者任以芳攝）

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

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