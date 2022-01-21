北京Omicron疑與冷鏈有關　官方呼籲：避免網購境外冷鏈食品

▲北京冬奧舉辦在即，卻爆出多例Omicron確診。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京近日爆出多起本土Omicron確診病例，並且至少有5例與冷鏈有關，北京市疾控中心20日呼籲民眾，要盡量避免網購、代購境外及國內有病例報告地區的冷鏈食品，若需購買，應到具備合法經營資質的正規市場或商超選購。

北京市府新聞發言人徐和建表示，近期首都疫情防控形勢嚴峻複雜，要堅持人、物同溯同查，邊流調、邊管控、邊檢測，進一步加強冷鏈食品全鏈條監管，嚴格冷鏈食品和包裝消毒，做到「不消毒不入庫」「不驗核酸不入庫」，加密從業人員貨物和環境核酸檢測頻次，確保不漏一人、不留盲區。

北京市市場監督管理局食品安全總監郎志強指出，各區對進口冷鏈食品及包裝每週開展抽樣核酸檢測，對農貿市場、食品生產企業、中央廚房、集體用餐配送單位、酒吧、單位食堂要求每7天開展一次環境核酸檢測；對餐館、超市等食品經營單位要求每30天開展一次環境核酸檢測。

郎志強提到，北京市進口冷鏈食品從業人員由持7日內核酸檢測陰性證明上崗調整為持3日內核酸檢測陰性證明方可上崗，同時，對進口冷鏈食品從業人員共同居住者核酸檢測頻次由每30天檢測一次調整為每15天檢測一次。

北京市疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火表示，近日，北京疫情呈現多點散髮的情況，涉及海淀、朝陽、豐台和房山四區，通過實驗室測序和檢測結果來看，本輪疫情Omicron變異株和Delta變異株並存，做好個人防護是阻斷疫情的有效手段。

龐星火強調，民眾要盡量避免網購、代購境外及國內有病例報告地區的冷鏈食品，如需購買，應到具備合法經營資質的正規市場或商超選購，進口冷鏈食品可通過掃描「北京冷鏈」追溯碼查看產品檢測檢驗和追溯信息。

龐星火還說，採購時要做好正確佩戴口罩、保持手衛生等個人防護，避免直接接觸冷鏈食品，預包裝進口冷鏈食品建議對外包裝進行更換或清洗消毒，加工時要生熟分開，燒熟煮透，注意清潔雙手，避免用手觸摸眼、口、鼻，注意廚房通風、清潔消毒。