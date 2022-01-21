北京冬奧倒數2周開幕　總導演張藝謀：目標是「簡約而精彩」

▲北京冬奧開幕式總導演張藝謀。（圖／CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京冬奧倒數兩周登場，開幕、閉幕式的總導演張藝謀20日接受《央視》專訪，他透露，開幕式時長比較緊湊，預計不超過100分鐘，目標是「簡約而精彩」。

張藝謀表示，北京冬奧開幕式目前正在進行最後的排練和調整，「創意工作其實開始於兩年半以前，曾做過很多嘗試。」

張藝謀提到，相比2008年北京奧運會開幕式，2022年北京冬奧會開幕式時長比較緊湊，預計不超過100分鐘，目標是「簡約且精彩」。

張藝謀指出，此次開幕式參加文藝演出的演員大概不到3000人，面對鳥巢的超大空間，團隊將用創意和科技去實現視覺上的飽滿效果，把表演化為儀式的一部分，前後銜接起來，讓整個開幕式一氣呵成。

張藝謀說，如果選用一些詞語來形容2022年北京冬奧會開幕式，將是「空靈、浪漫、現代、科技」等。

張藝謀強調，與2008年北京奧運會開幕式相比，最大的不同是，講述角度由「我」轉變為「我們」，2008年北京奧運會開幕式，更注重的是讓更多人瞭解中國傳統文化，而2022年北京冬奧會開幕式則是講全人類共有的精神和理念，講人類命運共同體，「這體現出了文化自信，一起向未來，是『我們』一起向未來。」