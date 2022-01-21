東森購物春節加碼100萬大獎　玩遊戲天天送iphone13

▲東森購物「小額奪寶」遊戲春節特別加碼100萬大獎，除夕到初六天天開獎。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

過年試手氣，東森購物推出「小額奪寶」遊戲春節特別加碼100萬大獎等你來拿，只要1/1～2/5有消費任1筆，到東森購物APP或撥打客服專線，下注東森幣就能抽獎，天天送出iphone13、萬元提貨券、Switch遊戲主機等多項豪禮，除夕到初六天天開獎，將送出14支iphone13，共計有738位幸運中獎者，獎項總值超過120萬元。

東森購物去年春節過年推出「東森幣樂透」，獲得會員廣大迴響，今年特別加碼百萬大獎，從除夕到初六，每天抽獎送出2支iphone13手機、2名1萬元提貨券，還有Switch遊戲主機、韓國冬季法蘭絨棉被、料理之王料理包、韓國PS面膜等好禮，除夕到初六天天開獎，並在電視跑馬公告，邀請會員一起來玩遊戲搶好彩頭。

▲▼「幸運刮刮樂」刮開後可獲得東森幣獎項，最高獎金100萬東森幣。

迎接農曆春節，東森購物1月起還推出多款東森幣遊戲「幸運刮刮樂」、「東森上菜」、「瘋狂十八啦」，其中幸運刮刮樂一推出立即獲得近萬名網友熱烈購買，已有14位幸運兒刮中百萬大獎，獨得100萬枚東森幣，平均中獎率6成，目前已送出逾6000萬枚東森幣，活動到2月底截止。

東森購物表示，「幸運刮刮樂」獎項及玩法參照台彩刮刮樂，共推出100枚、300枚、500枚、1000枚東森幣面額的刮刮樂，刮開後可獲得東森幣獎項，面額1000的最高獎金100萬東森幣，中獎率70%，面額100的最高1萬東森幣，中獎率只有50%，面額500的中獎率最高，中獎率百分百，最少100枚東森幣，最高50萬東森幣，玩越多次刮刮樂，還可獲得免費的隱藏版刮刮樂，有機會獲得價值19,900元的Odense手工陶瓷餐具大禮。

會員朋友也可以用東森幣下注過年應景的骰子遊戲「瘋狂十八啦」，或是參加「東森上菜」蒐集遊戲，手機登入東森購物APP，進入遊戲蒐集5道年菜，可進行戳戳樂遊戲，就有機會獲得價值12,800元的COACH新品Arden系列腕錶。另外，還有「財神發發發」、「決勝21點」、「紅狗撲克」等遊戲，中獎率高，輕鬆贏大獎。

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