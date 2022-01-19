龍紋尿布好狂！電商祭超殺價對拼　媽媽社群暴動喊「省超多尿布錢」

▲好奇尿布在電商通路推出限定皇家龍紋御褲超殺價！（圖／金百利提供，下同）

消費中心／綜合報導

春節來到掐指算一算支出的紅包金額，讓家有老小的家長頭好大！每個月開銷最大的尿布奶粉又少不了，快跟上年前最後一檔最殺尿布促銷！使用好感度超高的好奇尿布在不同電商通路推出限定皇家龍紋御褲超殺價！之前每箱還要799元，這次單箱直接現折100元，買三箱還直接殺到一箱629元殺到見骨，消息一出，媽媽們在社群暴動了「經過計算配上電商平台回饋一箱只要566元，買一次省好幾個月」、「居然比之前特價還便宜，狂掃省超多尿布錢」、「不同平台還有不同的滿額禮，有佩佩豬還有鍋具可以選，真的太誇張了」、「過年限定皇家龍紋御褲圖騰好狂，曬娃超威荷包還可以飽飽的」！

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▲好奇皇家龍紋御褲擁有100%凝水晶球，就算睡整夜也不怕外漏屁屁超乾爽。

寶貝穿新衣戴新帽，尿布也有新意，好奇尿布搖身一變成「時尚單品」，好奇限定皇家龍紋御褲，每件尿布上都有象徵高貴吉祥的龍紋圖騰，一上架就讓許多爸媽忍不住立刻下單，看寶貝穿上忍不住笑說「皇上吉祥」，外型設計實在太有趣了！擁有好看的設計之外，好奇皇家龍紋御褲擁有100%凝水晶球，可完美包覆尿點區域，吸水之後快速凝水成凍，一秒瞬吸封漏、乾爽不反滲，就算睡整夜也不怕外漏屁屁超乾爽，成為返鄉過夜、塞車、過年拜年時的神隊友。

▲好奇限定皇家龍紋御褲好穿包覆性高。

爸媽在挑選尿布特別注重透氣不悶熱、吸收力強，媽媽們大力推薦的好奇尿布，怎麼動都不會漏好舒適，寶寶正值活潑好動時期，遇到塞車車陣時，要在狹小空間中壓制扭成麻花捲的小怪獸換尿布，簡直就是一場硬仗！好奇限定皇家龍紋御褲好穿包覆性高，讓你在車上也能快速換好尿布。帶著寶寶跟親友團聚，長輩好久沒看到小寶貝，總忍不住想幫忙換尿布、餵奶，好奇限定皇家龍紋御褲好穿脫，一體成型剪裁完美包覆寶寶身形，不會因為吸了尿尿之後尿布往下掉而鬆垮造成縫隙，長輩也能秒上手，接下來就能把換尿布的工作移交給長輩，讓爸媽小小休息一下。

▲好奇尿布爬上爬下不變形，寶寶可以隨身自在行動。

除了凝水晶球保持屁屁乾燥之外，觸感舒服的秘密還有「御級絲柔蠶絲護臀」，利用蠶絲細膩柔軟的特性加入尿布材質中，打造成纖薄又輕的尿布，大動作爬上爬下尿布也不變形，讓寶寶可以隨身自在行動，根據金百利實驗數據，以M號為例，整片尿布的平均厚度小於3.5mm，且有百萬個透氣微孔排遣濕氣，經醫學期刊證實透氣度高，能有效預防尿布疹，初生嬰兒都不會有紅屁屁，大寶用起來絕對安心，好用的程度讓媽媽的熱議，大讚「外宿過夜不怕外漏了！」

▲有梗又好用的「好奇限定皇家龍紋御褲」多囤幾箱還能省荷包。

也想跟著大家多囤幾箱有梗又好用的「好奇限定皇家龍紋御褲」又想省荷包，聰明媽媽算給你看，「在不同電商平台加上專屬信用卡就能有更高回饋」，以momo購物平台來看，用momo卡免登記回饋10％，折扣後最低單箱只要566元，買滿2590元還可以鍋具二選一；另一個PChome購物平台則是滿1999元送200P幣，滿額3690元再送佩佩豬實木收納箱，不但有折扣贈品還可愛又實用，尺寸從Ｍ～XL限量販售，買一波不只寶寶貴氣一波，荷包也可以happy一波，錯過就沒有了，爸媽們快下單！