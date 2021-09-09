「角落小夥伴」陪小學生健康報到！「克寧國小生系列」全新包裝集可愛和營養於一瓶

▲克寧國小生系列全新包裝上色彩輕柔繽紛，超萌超可愛的「角落小夥伴」，陪小學生一起開學健康報到。

圖、文／雀巢提供

史上最長暑假結束，終於開學了！但準備好面對一早趕著上學，可能來不及吃早餐的緊湊時光了嗎？沒關係，克寧國小生系列邀來「角落小夥伴」陪小學生一起健康報到！全新包裝上色彩輕柔繽紛，超萌超可愛的「角落小夥伴」，不僅格外吸引小朋友飲用，共五款圖案，也讓小粉絲們想全部收集，每天都愛喝，隨身一瓶輕鬆就能補充鈣質和蛋白質，療癒心靈也顧好每日健康需求。

克寧國小生高鈣牛乳 成長營養補充好幫手

正值成長階段的國小生，飲食尤其需要均衡完整的營養，但現代人生活忙碌，大人有時候不及顧暇小孩三餐，長久下來可能錯失孩童成長打底的關鍵期。專為孩童研發的克寧國小生高鈣牛乳，除了提供將近鮮奶2倍的鈣質，還有葉黃素及膳食纖維，便於攜帶的即飲包裝，方便小朋友隨時補充營養。

根據最新國民營養健康狀況調查顯示，台灣孩童普遍蔬菜、水果攝取不足，每日乳品攝取也不夠。為達到均衡飲食，衛生福利部國民健康署推廣的「我的餐盤」六大類食物及攝取份量中，乳品的建議是「每天早晚一杯奶」，這對長高發育期的國小學生來說更是需要。

克寧國小生高鈣牛乳，鈣含量是鮮奶的2倍，每天兩瓶就能補充每日所需鈣質建議量的6成，並含有維生素D，有助鈣質吸收，其蛋白質含量則約等同於一顆雞蛋。此外，還有葉黃素以及幫助消化的膳食纖維。更讓父母放心的是，克寧國小生高鈣牛乳無色素、無香料，超高溫瞬間殺菌無防腐劑的保久乳包裝，讓學童喝得健康無負擔，兒科名醫「威力醫師」王韋力以及諸多營養師都大力推薦。

「角落小夥伴」限定包裝 療癒心靈和健康

家有國小孩童的應該都對「角落小夥伴」不陌生。來自日本，近年爆紅的「角落小夥伴」，因系列中每個角色都喜歡窩在角落而得名，他們各有自己的故事，還有讓人會心一笑又鮮明的性格，而當他們聚在一起時也讓人體悟到，找到屬於自己、讓自己安心的角落是件很棒的事，不僅小孩，連大人都能從中獲得滿滿療癒感。

克寧國小生系列全新限定包裝送上白熊、企鵝?、炸豬排、貓、蜥蜴共五款「角落小夥伴」，可愛萌樣，讓小朋友吸收營養的同時，也在小夥伴陪伴下獲得心靈滿足。此外，不同圖案能吸引小朋友收集，每天選自己喜歡的「角落小夥伴」飲用，大人不用費勁勸說，也能輕鬆讓孩子補充營養。

如果想變換不同口味，則可選擇克寧國小生草莓優酪乳，特別使用來自法國的益生菌市場上第一款「常溫優酪乳」，可在常溫環境保存，方便隨時飲用。

克寧國小生高鈣牛乳「角落小夥伴」限定包裝版，即日起於全台全聯、家樂福、大潤發、愛買、Momo、PChome熱賣中，家有喜愛「角落小夥伴」孩童的千萬別錯過，讓小朋友開心喝營養好。

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