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東森購物再度走進迪化街戶外直播開賣　柯文哲、黃珊珊合體賣年貨催熱買氣

▲▼柯文哲東森購物迪化街賣年貨 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物今年再度前進迪化商圈年貨大街，精選11款必買必吃年節禮盒商品，在電視購物34頻道live節目直播開賣，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊更親上節目推薦，幫店家銷售催買氣。(左起為：台北市商業處處長高振源、購物專家佩芳、東森購物總經理彭鴻珷、台北市副市長黃珊珊、台北市長柯文哲、東森新媒體ETtoday執行董事邱佩琳、台北市產業發展局局長林崇傑、迪化街發展促進會理事長徐慶棋、購物專家志銘)（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

再一週就迎來農曆春節，今年東森購物再度前進迪化商圈年貨大街，精選11款必買必吃年節禮盒商品，搭配店家折扣加碼及東森集團總裁王令麟回饋50%東森幣，在電視購物34頻道live節目直播開賣，線上購物網同步開放訂購，限時限量超值價吸引會員搶下單之外，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊更親上節目推薦，就連超萌的吉祥物熊讚也來了，大咖來賓跟著購物專家一起推廣，不僅催出火熱買氣，現場也引來大批民眾圍觀拍照。

迪化商圈年貨大街在日前正式登場，雖然考量疫情，今年不搭棚架、不新設攤位，也禁止試吃，但該有的年味一點也沒少，現場除了打造近7公尺寬的「開運紅包牆」，永樂市場還特別設置了頭高6米、頭頂金元寶的「招財福虎巨型氣球裝置」，可愛萌虎趴在樓頂探頭，模樣逗趣吸睛，永樂廣場上更有一整排彩繪燈籠，虎彩繽紛街區共創年味燈區成為年貨大街上拍照新景點。

去年東森購物首創電視購物live節目走進年貨大街，透過鏡頭就能感受熱鬧的過年氣氛，還能買到在地店家的優質年節禮盒，大受好評，今年再度與台北市政府、迪化街商圈合作，延續電視購物直播方式，串聯線上與線下，直接在迪化街永樂廣場戶外開賣，疫情期間，不方便到現場人擠人，拿起手機、電話就能直接下單，透過網路電商、購物台等通路，無論是北訂南送、南訂北送都沒問題。

▲▼柯文哲東森購物迪化街賣年貨 。（圖／記者徐文彬攝）

▲熊讚也上live節目直播賣年貨，可愛模樣成為大家的焦點。

▲▼柯文哲東森購物迪化街賣年貨 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森購物與合作店家精選11款年節禮盒，柯文哲、黃珊珊一邊開箱介紹給觀眾，自己也被特色商品吸引。

▲▼柯文哲東森購物迪化街賣年貨 。（圖／記者徐文彬攝）

特別的是，柯文哲、黃珊珊這次也一同加入外景行列，與購物專家一起宣傳推廣優質年貨，為商家拚銷售活絡買氣，兩人一現身立刻引起路人關注，停下腳步搶拍照，展現高人氣魅力。而此次東森購物與合作店家精選11款年節禮盒，推出限時限量優惠價販售，同時送50%東森幣，還有店家的額外驚喜加碼，回饋換算下來，等於烏金禮盒一盒只要400元、4包肉絲酥賣300元、2盒金饌聯名禮盒殺到400元，因為太划算，讓柯文哲、黃珊珊都懷疑是不是聽錯價，忍不住當場心算起來，而超值價格賣完就沒了，不少會員趕緊搶購，掀起熱賣，買到賺到。

▲▼柯文哲東森購物迪化街賣年貨 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼精選年節禮盒賣得太划算，柯文哲、黃珊珊都懷疑是不是聽錯價格。

▲▼柯文哲東森購物迪化街賣年貨 。（圖／記者徐文彬攝）

近兩年受到疫情影響，迪化街年貨大街慢慢朝數位轉型，店家紛紛往線上發展，也在東森購物網、電視購物等協助下打開通路，柯文哲認為，「線上線下整合是未來趨勢，台北市舉辦大型活動也一樣，例如燈節辦實體之外，現場還有各式各樣直播，這樣的新型態已經是世界潮流，而後疫情時代的很多採購習慣已經改變，除了實體店面，電商、物流一定會一直上升，像是可以看到東森購物業績一直在成長，就表示它已經融入生活的一部分了。」

迪化街發展促進會理事長徐慶棋說，因為疫情關係，才有契機與東森購物展開合作，去年攜手以電視購物直播方式協助推銷產品後，為店家帶來很多業績與效益，今年特別再爭取雙方合作機會，盼未來能成為常態，因為迪化街不只有好產品，在傳統中求創新，也有很多好故事，像是這邊最年輕的中藥行也有三十幾年，希望透過東森購物把迪化街的特色推廣出去。

東森購物總經理彭鴻珷表示，今年是東森購物與迪化街第二次合作，迪化街商圈是台灣很有歷史的一個年貨大街，在疫情下，希望東森購物能扮演一個重要角色，輔導商圈店家能從傳統加入電商轉型，很感謝徐慶棋理事長給予協助，讓這次的戶外直播開賣能夠很成功。

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