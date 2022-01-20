　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

新年換新機！iPhone 13 Pro Max破盤殺　Galaxy指定機型只要1373元

Apple iPhone 13 pro max（圖／樂天市場提供）

▲iPhone 13 Pro Max在蝦皮購物「1.25商城狂購節」祭出破盤價。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

領完年終準備好好犒賞自己了嗎？把握年前網購倒數優惠，人氣3C夯品如iPhone 13 Pro Max、AirPods Pro、任天堂Switch OLED配件禮包組等，分別祭出破盤價，讓消費者搶到會笑，還有免排隊福袋一鍵搶購送到家，其中指定限量福袋登錄加碼抽特斯拉，也有業者推出春節必玩的刮刮樂遊戲，可以試手氣刮大獎。

東森購物網「APPLE旗艦館」今有一日限定快閃，活動時間至1/20 23:59止，消費再回饋禮物卡4%無上限，以iPhone 13 128G為例，結帳金額23,988元，將可獲得禮物卡回饋960，若使用富邦J卡綁定LINE Pay購買，可再賺3% LINE POINTS回饋，總共回饋1,679，買下來最划算。

東森購物網新春活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲▼東森購物網「APPLE旗艦館」在1/20推出一日限時禮物卡回饋快閃。另有「虎市攤攤玩市集迎新年」活動，讓會員玩遊戲可試手氣抽大獎。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物網新春活動（圖／翻攝自東森購物網）

迎接金虎年，東森購物網賀新春狂發百萬紅包，1/17 AM10:00起至2/10 AM00:00止，每日00:00開搶全站折價劵，每天限量600張讓會員一鍵全領；單筆消費滿888元抽福袋，最高獎項有888元折價券、東森幣1688枚等，中獎機率100%。另外，站上推出「虎市攤攤玩市集迎新年」活動，共有幸運刮刮樂、瘋狂十八啦、東森上菜三攤遊戲，會員可試手氣參加抽大獎，新的一年就大發。

蝦皮購物攜手站上百大品牌打造春節禮品許願站，限時優惠下殺1折起，earth music&ecology 毛毛連帽中空纖維長版大衣外套特惠439元，DHC 純欖護唇膏3入組，新年瘋搶價只要105元，過年宅在家需要娛樂助陣，這此也祭出任天堂Switch OLED配件禮包組，特殺5,614元就能帶回家。

買高單價3C夯品也很划算，新年必搶APPLE MacBook Air M1下殺近48折，特惠 15,450元，iPhone 13 Pro Max破盤價20,200元、AirPods Pro搭配MagSafe充電盒不用兩千元，SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite WiFi則是用1,373元即可輕鬆換新機。ASUS 華碩14吋筆電搭配賣場優惠券與商城85折券，折後賣21,400元，現省9,500元。

PChome 24h購物推出多款新春福袋，免出門排隊，一鍵搶購就把福袋送到家，1/24首推羅技新春限量福袋「2022羅技3C福虎福箱」，獨家搶購價2,022元，內含滑鼠、視訊攝影機、電競耳機等獎項，再送限量好禮迎新春，總價值超過3,400元以上，下單登錄再抽特斯拉。

羅技3C福虎福箱（圖／PChome 24h購物提供）

▲買羅技3C福虎福箱，登錄再抽特斯拉。（圖／PChome 24h購物提供）

樂天市場主打品牌Outlet下殺3折起，指定商品如MICHAEL KORS MK Cece中款鍊條單肩斜跨包，原價28,800元，特價5,000元就能入手，還有ARMANI 優質風範三眼計時個性鋼帶腕錶、Rebirth歐美經典款個性時尚直筒靴等嚴選經典品牌服飾、精品與鞋款，1月31日前刷卡滿額最高再賺40%回饋，天天領優惠券享現折好康。

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

ET快訊
女友留鄉照顧單親母　F16V殉職飛官父悲請政府照顧「無緣媳婦
不聽勸殺出股票慘賠！　見她續抱進帳百萬竟罵：賺吃查某
亞東醫院再爆確診　護理師「另一名兒子」也染疫
新北市開第一槍！下周重啟「區間測速」　優先執法3路段曝
火辣女粉絲認證「鳳梨19公分」！　被爆偷吃預告：我很負責
小資女曝「極限省錢法」　衛生棉免費拿一年
婦打完第3劑莫德納「2天後亡」！　家屬將申請救濟
快訊／賴清德出訪將過境洛杉磯、舊金山　與美國政要視訊通話
LIVE／鳳梨遭爆偷吃4寶媽女粉絲　女炫耀有他家鑰匙
獨／亞東醫院再爆確診！　隔離期「陰轉陽」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新年換新機！iPhone 13 Pro Max破盤殺　Galaxy指定機型只要1373元

美臀超有感！新年限量「開運紅」塑崩褲　30秒穿出少女臀

全聯標價卡「FXXXX」藏玄機！網喊：看不懂超虧　業者曝數字真相

周六補班不憂鬱！超商「美式拿鐵買2送2、第2杯11元」限時喝

超商限時優惠！買大杯美式「免費吃小蛋糕」　補班日2款咖啡買2送2

龍紋尿布好狂！電商祭超殺價對拼　媽媽社群暴動喊「省超多尿布錢」

新光三越開啟近年最大改裝　副董吳昕陽：業績目標830億元

零錢太多！全聯推PXPAY減輕「國家鑄幣負擔」　婆媽跟上手機支付

保養型衛生棉抑菌降悶熱銷　東森康乃馨涼感衛生棉1／19首賣

聲林學長姐翻唱經典歌曲大PK　打中過年心聲網友直呼歌詞超促咪

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

茶花枯掉了女兒問那什麼花？　爸正經回「乾燥花」種2年多了

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

新年換新機！iPhone 13 Pro Max破盤殺　Galaxy指定機型只要1373元

美臀超有感！新年限量「開運紅」塑崩褲　30秒穿出少女臀

全聯標價卡「FXXXX」藏玄機！網喊：看不懂超虧　業者曝數字真相

周六補班不憂鬱！超商「美式拿鐵買2送2、第2杯11元」限時喝

超商限時優惠！買大杯美式「免費吃小蛋糕」　補班日2款咖啡買2送2

龍紋尿布好狂！電商祭超殺價對拼　媽媽社群暴動喊「省超多尿布錢」

新光三越開啟近年最大改裝　副董吳昕陽：業績目標830億元

零錢太多！全聯推PXPAY減輕「國家鑄幣負擔」　婆媽跟上手機支付

保養型衛生棉抑菌降悶熱銷　東森康乃馨涼感衛生棉1／19首賣

聲林學長姐翻唱經典歌曲大PK　打中過年心聲網友直呼歌詞超促咪

「黃珊珊誤上柯文哲賊船」　王世堅：她被殘忍拋棄後會回鍋選立委

朴信惠挺肚拿喜帖給她！《繼承者》9年情曝光　「媽媽」叮嚀：小心

全台首間「路易莎健身房」在松山！　占地513坪、獨賣生酮甜點

火腿公布春訓分組　王柏融從一軍出發

金正恩重砲開嗆美國！擬重啟核試、試射洲際飛彈　重新審視對美關係

離婚也沒用！小商人再爆「戶政資料我全都有」　嗆青青：準備開告

男友回家1習慣變了　她秒驚覺被綠！神揪「親密疑點」讓網全跪

「娜奇雅」露琵塔尼詠歐確診！　Omicron衝擊《黑豹2》再度停拍

男藝人網紅都這樣約砲！「最偏愛1類女孩」　私密4內幕曝：是高深學問

抗藥性感染「1年奪127萬條命」！全球每天3500人死亡　超越愛滋

消費熱門新聞

全聯標價卡藏數字密碼！網：看不懂超虧

超商限時「買大杯美式送小蛋糕」

超商咖啡買2送2、第2杯11元喝！

限時4天！超商「2款指定咖啡」買1送1

年前掃除三大重點區域！做對輕鬆開運又帶財

網紅洗碗機網怒新機全是水無客服

家樂福掀「訂製去屑洗髮精」搶購熱潮

龍紋尿布電商超殺價媽媽喊省超多

全聯推PXPAY減輕「國家鑄幣負擔」

蝦皮店到店物流塞爆　賣家出貨卡關10天

快訊／麥當勞又鬧「薯餅荒」！全門市即起陸續停賣

「春節送禮」民調出爐！JW名列送禮首選

《神力女超人》初戀克里斯潘恩公開戀情！

網友熱議8大懷舊零食　過年必買必吃

更多熱門

相關新聞

龍紋尿布電商超殺價媽媽喊省超多

龍紋尿布電商超殺價媽媽喊省超多

年前最殺尿布促銷！好奇尿布推出限定皇家龍紋御褲超殺價！之前每包還要799元，這次直接現折100元只要699元，消息一出，媽媽們在社群暴動了「經過計算配上電商平台回饋一箱只要629元」、「居然比之前特價還便宜，省超多尿布錢」、「電商滿1999再回饋200P幣太划算」、「過年限定皇家龍紋御褲圖騰好狂」！

蘋果重登全球第一　中國市場強勁

蘋果重登全球第一　中國市場強勁

聲林之王搖搖舞挑戰舞蹈細胞

聲林之王搖搖舞挑戰舞蹈細胞

台彩推13款「新春刮刮樂」　累計866個百萬大獎！

台彩推13款「新春刮刮樂」　累計866個百萬大獎！

Hyundai傳將支援手機數位鑰匙

Hyundai傳將支援手機數位鑰匙

關鍵字：

2022好康刮刮樂APPLEiPhone 13 Pro MaxAirPods ProSwitch OLED

讀者迴響

熱門新聞

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

天天住飯店1.5萬「水電用到飽」　他爽問：幹嘛買房

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

鳳梨偷吃4孩子媽　粉絲湧女友IG抱不平

謝和弦爆Keanna戰ØZI「床上超主動」內幕！

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

台灣地底竟藏12座核四電力　比爾蓋茲搶進

快訊／ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案

JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳

Whoscall揭3詐騙手法　3種號碼開頭別接

鳳梨被爆偷吃女粉絲：是4個孩子的媽　私密床照曝光

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

東北風狂炸雨彈！3縣市大雨特報

網紅青青自清秀權狀！　糗被起底房子竟在豐原紅燈區

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面