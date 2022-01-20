新年換新機！iPhone 13 Pro Max破盤殺　Galaxy指定機型只要1373元

▲iPhone 13 Pro Max在蝦皮購物「1.25商城狂購節」祭出破盤價。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

領完年終準備好好犒賞自己了嗎？把握年前網購倒數優惠，人氣3C夯品如iPhone 13 Pro Max、AirPods Pro、任天堂Switch OLED配件禮包組等，分別祭出破盤價，讓消費者搶到會笑，還有免排隊福袋一鍵搶購送到家，其中指定限量福袋登錄加碼抽特斯拉，也有業者推出春節必玩的刮刮樂遊戲，可以試手氣刮大獎。

東森購物網「APPLE旗艦館」今有一日限定快閃，活動時間至1/20 23:59止，消費再回饋禮物卡4%無上限，以iPhone 13 128G為例，結帳金額23,988元，將可獲得禮物卡回饋960，若使用富邦J卡綁定LINE Pay購買，可再賺3% LINE POINTS回饋，總共回饋1,679，買下來最划算。

▲▼東森購物網「APPLE旗艦館」在1/20推出一日限時禮物卡回饋快閃。另有「虎市攤攤玩市集迎新年」活動，讓會員玩遊戲可試手氣抽大獎。（圖／翻攝自東森購物網）

迎接金虎年，東森購物網賀新春狂發百萬紅包，1/17 AM10:00起至2/10 AM00:00止，每日00:00開搶全站折價劵，每天限量600張讓會員一鍵全領；單筆消費滿888元抽福袋，最高獎項有888元折價券、東森幣1688枚等，中獎機率100%。另外，站上推出「虎市攤攤玩市集迎新年」活動，共有幸運刮刮樂、瘋狂十八啦、東森上菜三攤遊戲，會員可試手氣參加抽大獎，新的一年就大發。

蝦皮購物攜手站上百大品牌打造春節禮品許願站，限時優惠下殺1折起，earth music&ecology 毛毛連帽中空纖維長版大衣外套特惠439元，DHC 純欖護唇膏3入組，新年瘋搶價只要105元，過年宅在家需要娛樂助陣，這此也祭出任天堂Switch OLED配件禮包組，特殺5,614元就能帶回家。

買高單價3C夯品也很划算，新年必搶APPLE MacBook Air M1下殺近48折，特惠 15,450元，iPhone 13 Pro Max破盤價20,200元、AirPods Pro搭配MagSafe充電盒不用兩千元，SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite WiFi則是用1,373元即可輕鬆換新機。ASUS 華碩14吋筆電搭配賣場優惠券與商城85折券，折後賣21,400元，現省9,500元。

PChome 24h購物推出多款新春福袋，免出門排隊，一鍵搶購就把福袋送到家，1/24首推羅技新春限量福袋「2022羅技3C福虎福箱」，獨家搶購價2,022元，內含滑鼠、視訊攝影機、電競耳機等獎項，再送限量好禮迎新春，總價值超過3,400元以上，下單登錄再抽特斯拉。

▲買羅技3C福虎福箱，登錄再抽特斯拉。（圖／PChome 24h購物提供）

樂天市場主打品牌Outlet下殺3折起，指定商品如MICHAEL KORS MK Cece中款鍊條單肩斜跨包，原價28,800元，特價5,000元就能入手，還有ARMANI 優質風範三眼計時個性鋼帶腕錶、Rebirth歐美經典款個性時尚直筒靴等嚴選經典品牌服飾、精品與鞋款，1月31日前刷卡滿額最高再賺40%回饋，天天領優惠券享現折好康。