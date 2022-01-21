記仇記50年！68歲老翁放火燒光高中同學家　車子剩骨架

記者王佩翊／編譯

日本岐阜縣羽島市一間2層樓高的木造住宅2021年10月發生火警，火勢之大，瞬間燒光整棟房子與一旁的倉庫，就連車子都被燒到只剩骨架，所幸並未有人受傷。然而警方沿路追查縱火人士，卻發現嫌犯竟是屋主50年前的高中同學，兩人之間疑似有不為人知的恩怨。此外，警方懷疑還有其他共犯，接下來將持續深入調查。

根據《名古屋電視》報導，警方21日依縱火嫌疑將現年68歲的公司職員青木進逮捕。青木涉嫌於2021年10月蓄意在羽島市正木町的一間2層樓木造建築縱火，使得該棟住宅與一旁的平房倉庫全部燒光，甚至連屋主停在車庫內的車都燒得只剩支架。

▲被害屋主家中遭人縱火，沒想到經警方調查才知，嫌犯竟是50年前的高中同學。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



警方循線追查，歷經3個月，終於鎖定嫌犯青木進，並將其逮捕。警方並未透露青木進是否已經坦承犯案，不過懷疑犯案的不只一人，將持續追查青木進的共犯。然而警方調查後才發現，青木進與屋主的關係並不單純。

據悉，現年68歲的青木進是屋主的高中同學，而平時工作偶爾也會打照面，不確定兩人之間有何恩怨，將持續釐清案發經過與犯案動機。另一方面，火災發生當時，包含屋主在內共有3人住在此處，所幸最後無人受傷。

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