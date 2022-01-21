頭顱找到了！日廢球場行李箱人彘　下半身被切成「整袋肉片」

記者王佩翊／編譯

日本櫪木縣日光市一處廢棄的高爾夫球場日前尋獲一個遭人棄置的銀色行李箱，市府人員接獲通報趕往現場後，卻在裡頭一具遭人砍斷手腳與頭顱的屍體，2公尺旁則有一個運動背包，內部更是有大量疑似為遺體的肉片。警方19日在行李箱棄置地點的400公尺遠處尋獲疑似為死者的頭顱與手臂。根據法醫相驗結果，死者死亡時間恐怕已經超過3個月。

根據《下野新聞》報導，雖然這個長約60公分、寬30公分、高70公分的行李箱19日才被通報，不過據附近民眾表示，年初就已經看到行李箱被丟在這裡。遺體被發現時並未出現腐敗或是白骨化跡象，但是經過法醫相驗後，確定死亡時間至少3個月以上，而因屍體被多層切割，因此無法判斷死因。

警方20日針對該起事件成立搜查本部，並定調為殺人案，同時投入80名警力進行搜查。根據搜查本部表示，警方19日在行李箱西南方向400公尺遠處發現一個塑膠袋，裡面有大量屍塊，經確認為腐敗的頭顱、雙手以及單邊膝蓋。而在行李箱旁邊發現的運動背包內，則確定是遭到切成片狀的男性下半身。

根據法醫相驗結果，從尋獲的各部位狀態與斷面判斷，皆為同一人，死者應為成年男性，但是具體年齡不詳，截止目前為止都還沒尋獲男性的雙腳。此外，頭顱的左臉有骨折痕跡，生前應該曾與人發生衝突。

經警方調查，附近有居民早在12月就曾經看到塑膠袋，只是並沒有特別在意，沒想到裡頭裝的竟然是人類頭顱。警方在球場內並未尋獲疑似為死者的遺留物品，接下來將持續進行DNA檢測，以釐清死者身分。此外，發現行李箱的高爾夫球場自2015年9月後就因水災停業，之後便無人管理，任何人都可以隨意進入。

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