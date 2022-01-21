25歲女婿亂刀砍死岳母！殺人計畫縝密「備各式刀具」　逃6小時被逮

記者王佩翊／編譯

日本茨城縣笠間市一名57歲女子17日上午遭25歲女婿持刀砍殺而亡，救護人員接獲通報趕往現場時，被害人已經失去生命跡象。警方在現場發現多把刀具，且死者身上也有多個遭砍的傷痕，初步判斷嫌犯並非一時衝動，而是計劃性犯案。嫌犯行兇後隨即逃亡，不過6個半小時後就被逮捕歸案。

根據FRIDAY報導，57歲的死者小谷朋子17日上午和大女兒與剛出生的孫子一同開車外出購物，然而一回家時就遇到25歲的女婿兒玉大地，竟瞬間被女婿持刀攻擊。嫌犯砍殺岳母後，立即逃亡。而在小谷住家附近工廠的一名作業員聽到爭吵與汽車喇叭的聲音後，便出門查看，沒想到就看到小谷朋子滿身是血地倒在庭院。

▲嫌犯直到6個半小時後，才被警方逮捕。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

作業員隨即替小谷進行心肺復甦術，但被害人仍然沒有恢復意識。死者的女兒案發後便馬上報警，然而待救護人員接獲通報趕往現場後，卻發現被害人已經失血過多，沒有生命跡象。警方表示，死者的脖子與上半身有多處遭到刀子砍殺的傷痕。

警方6個半小時後，便在路上發現閒晃的嫌犯，確認身分後立即將其逮捕，而嫌犯被逮後也隨即坦承犯行，並聲稱自己與岳母還有太太平時就有口角。據悉，死者的女兒前陣子才剛帶著孩子搬回娘家，嫌犯疑似是有所不滿，才會持刀上門。

據相關人員指出，現場發現多種刀具，由此可見嫌犯殺意堅決，早已制定好所謂的「殺人計畫」，而非臨時起意。此外，根據鄰居表示，死者平時與先生以及先生的父親同住，個性開朗，不像是會與人起衝突的個性，疑似是因為反對女兒的婚姻才會遭到女婿報復。

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