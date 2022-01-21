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輝瑞新冠口服藥爆「很苦」！南韓使用狀況曝光　僅出現腹瀉副作用

▲▼目前南韓僅有109名新冠患者服用輝瑞口服藥物Paxlovid。（圖／達志影像）

▲目前南韓僅有109名新冠患者服用輝瑞口服藥物Paxlovid。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓訂購的輝瑞新冠口服藥物「Paxlovid」，其中首批2萬1千人份於本月13日抵達南韓、14日起開始在南韓境內配送，優先供應居家治療患者服用，但因受限於服藥禁忌影響，截至目前為止僅109名患者獲處方服藥。許多患者透露，服用Paxlovid後會有一段時間感受到苦味，不過除了腹瀉外，並沒有特殊嚴重副作用。

　＊註：Paxlovid不可與降血酯藥物Statin併行服用，也不可與麻醉止痛藥物哌替啶（Pethidine）、治療心絞痛藥物Ranolazine、抗心律失常藥胺碘酮（Amiodarone）、驅風藥物Colchicine等併行服用，因為服用以上藥物的新冠感染患者多，因此南韓目前僅109人獲處方簽服用Paxlovid。

根據《韓聯社》，目前輝瑞新冠口服藥物Paxlovid在南韓主要供應給65歲以上（20日擴大使用對象至60歲以上）高齡族群、輕症與中度症狀的居家治療患者、生活治療中心入住患者等，必須在出現新冠症狀5天以內服藥，其中一名66歲的男性患者權載甲（권재갑，音譯）於19日向醫療人員說明他服藥後的狀況。

權載甲從本月15日起開始出現新冠肺炎症狀、18日起開始居家治療，他透過視訊通話向城南市醫療院的醫護人員表示，「吃完藥（Paxlovid）後，在3至4個小時內開始感覺到苦味，所以到現在為止我還是不斷地狂喝水。」

在城南市醫療院新冠肺炎居家治療管控中心任職的擔當責任護理師崔寶美（최보미，音譯）透露，「很多服用（Paxlovid）藥物的患者們表示，吃完藥後特別能夠感覺到苦味，因此我建議他們稍微喝點溫水；而在他們服藥期間，我也必須監控他們的身體狀況。」

崔寶美表示，雖然許多服用Paxlovid的新冠患者皆表示出現嘴巴感覺到苦味的症狀，但該間醫療院所7名服藥的患者中，只有一人表示有腹瀉症狀，其他皆沒有現嚴重或特殊的副作用症狀，「因為7名患者從一開始的症狀就非常輕微，所以服藥以後並沒感覺到身體明顯出現好轉的徵狀，不過不知道是不是Paxlovid具有安慰劑的功效，大家都一貫表示身體逐漸康復。」

報導指出，目前成南醫療院管理250多名居家治療患者，由7名醫師、15名護理師輪流3班監控。

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