法務部擋酒駕致死刑度提高？　江啟臣批蘇貞昌：說一套、做一套

▲法務部不支持酒駕致死修嚴，江啟臣批蘇貞昌說一套做一套。（圖／翻攝江啟臣臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

立法院司法委員會21日初審修正通過部分酒駕罪責，但國民黨立委江啟臣會後批評，這次修法，因法務部希望酒駕致死部分要朝「不確定殺人故意」修法，所以未能提高酒駕肇事致死的刑度，恐很難產生遏阻效果，也與社會期待有落差，痛批行政院長蘇貞昌過去曾說酒駕致死等同殺人，如今法務部態度如此是「說一套、做一套」。

江啟臣臉書批評，蘇貞昌說酒駕致死等同殺人，法務部說朝不確定殺人故意修法、也說人最怕關，但上次提出修正建議只有針對5年內再犯肇事致死傷延長至10年，引起各界不滿，重新檢討再提出卻仍僅增加罰金，但是肇事致死傷的最低刑度均未提高，無異是說一套、做一套，令人質疑杜絕酒駕的決心。

江啟臣解釋，今天司法及法制委員會完成了刑法第185條之3的初審，但對於酒駕肇事致死傷的最低刑度完全沒有提高，根本難生遏阻效果，更與社會期待有落差，「我感到非常不解與遺憾」。

江啟臣表示，委員會通過法務部建議修正動議，對酒駕初犯刑度提高1年、罰金增加10萬。對於酒駕肇事初犯致死，僅增列得併科200萬元以下罰金，致重傷100萬元以下罰金；對於10年內再犯酒駕致死者，同樣僅增列得併科300萬元以下罰金，致重傷200萬以下罰金。

江啟臣批評，「對於酒駕肇事致死傷未能提高刑度，我無法同意」，國人對酒駕深惡痛絕，特別是因而致人死傷，不只是奪人性命、更會毀人家庭，根本就不應該容許其有再犯機會，初犯就應該重罰嚴懲，給酒駕者當頭棒喝，不再讓其上路危害他人生命財產安全。

江啟臣質疑，在道路上飆車就適用刑法第185條的妨害公眾往來安全罪，只要初犯致人於死就可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，為什麼酒駕者要等到再犯才重懲？過去酒駕肇事致死平均量刑不到3年，法務部說是法院不重判，那為何不支持修法提高最低本刑，讓法官無法輕判？生命只有一次，法務部為什麼不同意用重刑嚇阻，還要我們容忍酒駕者一犯再犯？