快訊／公務員週六領年終　行政院調度「907億」發薪水+考績獎金　　

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

農曆春節將至，政府機關循例會在年前發放年終獎金給員工。行政院長蘇貞昌20日在院會表示，今年台灣經濟表現亮眼，將撥付金額達新台幣907億元，協助地方政府發放包括薪資、年終獎金等人事經費，各公務機關人員預計22日起能領到年終、考績等相關獎金。

行政院長蘇貞昌20日在院會中表示，每年農曆春節前各地方政府會發放員工同仁的新資、年終獎金、考績獎金等人事經費，都有資金調度上的高峰期跟相關難度，中央循例都會在每年春節前啟動協助地方政府年關資金調度的機制。

蘇貞昌說，去年我國經濟表現亮眼，營利事業所得稅等統籌分配稅款、財源收入等，超過預計數，所以地方政府能獲配的年關資金數也較往年大幅增加。

今年度的中央政府協助地方政府年關資金撥付金額達907億，比前一年的714億多出近200億，足夠支付各地方政府年關所需，也能讓全國各公務機關人員能在農曆春節前10天，也就是1月22日，領到年終獎金及相關獎金津貼等，快樂過新妮年。

蘇貞昌也特別感謝財政部、主計總處今年來對財政控管得宜，資金運動調度得宜，可以讓各部會有足夠資源做出很多好成績，不但賸餘多、還債也創歷史新高，協助地方也更多。