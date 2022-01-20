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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

莊豐嘉威脅國民黨團　蘇貞昌：言行要有分寸

▲▼華視召開「捍衛新聞自主拒絕政治干預」記者會，華視總經理莊豐嘉。（圖／記者宋良義）

▲華視召開「捍衛新聞自主拒絕政治干預」記者會，華視總經理莊豐嘉。（圖／記者宋良義）

記者陳家祥／台北報導

立法院日前協商總預算案，國民黨團立委費鴻泰指控，華視總經理莊豐嘉竟因不滿黨團提案要求應檢討中止與台灣事實查核中心的合作關係，威脅不撤案就要修理國民黨。對此，行政院長蘇貞昌說，國民黨不該干預媒體自由運作，但出席國會的相關人員言行，也應有分寸。

華視製播公廣台語台節目，4000萬元預算遭立院國民黨團凍結及刪減，莊豐嘉跳出來開記者會表示，為了預算協商已經去了兩次立院，「華視很樂意接受立院監督，但上週來函說要凍結或刪減台語台預算，用預算來要求華視（下架假新聞），讓我們更不能接受。才會決定要站出來捍衛新聞」。

針對莊豐嘉一事，柯建銘表示，不管是國會直播還是受訪時被問到，民進黨團的立場很清楚，朝野也已經有共識，「就幾個字而已，讓他『求仁得仁』，決不護短，相信這已經涵蓋了一切」。

柯建銘說，媒體自由不能干涉，更不能管他的內容，但把媒體當武器恐嚇國會，這是天大的事情，國會豈容得了任何人的恐嚇，「民進黨恐嚇國民黨、國民黨恐嚇民進黨，這是朝野間有攻防沒問題，但你拿媒體恐嚇國會，這是置國會於何地，這條線必須畫清楚」。

對此，蘇貞昌則表示，公廣集團要跟什麼民間單位合作，是它的自主範圍，「國民黨不該去干涉媒體的自由運作」；但蘇也說，對出席國會相關人員的言行，也應有分寸，除非被不當對待應據理力爭，否則也要適度注意言行。

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