學測明登場　蘇貞昌：比照三級警戒不開放陪考、全程戴口罩

▲大學學測將在明天登場，行政院長蘇貞昌提醒要做好防疫。（圖／資料照片）



記者陳家祥／台北報導

111學年度大學學科能力測驗（學測）將在21日登場，由於近來疫情升溫、本土確診連環爆，行政院長蘇貞昌20日在院會中特別提醒，要求教育部與指揮中心密切配合，保護考生的健康安全。此外，也提醒本次學測比照去年5月三級警戒期間舉辦的國中會考，不開放陪考、全程配戴口罩、進出動線管制、用餐使用隔板等。

蘇貞昌說，全球已經超過3.3億人確診，555萬人死亡，國外疫情持續嚴峻，2周前院會提到日本3個月來在次單日確診突破1千例，但昨天已經突破單日3萬例；法國單日新增超過46萬例、美國106萬例，也連帶讓我們疫情防守更加辛苦。

蘇貞昌提到，21日開始連續3天，就是大學學科能力測驗，請教育部及指揮中心務必緊密配合，以最高規格防疫措施保護考生健康。蘇說，指揮中心與教育部也已對外說明，本次學測比照三級警戒下辦理的國中會考，提高防疫規格，例如不開放陪考、全程配戴口罩、進出動線管制、用餐使用隔板等。

同時也請指揮中心與教育部保持密切聯繫，要就最新疫情發展與疫調情形，在考試前夕、考試期間，針對居家隔離、居家檢疫以及被框列為自主健康管理者的學生名單，要在第一時間提供給教育部，以利試務中心安排在隔離考場應考；對於確診學生，教育部一定要提供補救措施，保障生學權利。

最後，蘇貞昌也呼籲，符合第3劑疫苗接種資格的民眾，請儘速預約施打，相關單位也要比照去年衝刺基礎劑的做法，如廣設施打站、提高誘因、外展等，加速第3劑的接種。