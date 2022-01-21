四張圖秒懂數位疫苗通行證　一次看怎麼用？怎麼申請？怎麼查驗？

▲數位新冠病毒健康證明即日起上線。（圖／翻攝蘇貞昌臉書，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

「數位新冠病毒健康證明」今（21）日上午8點開始啟用，即日起民眾只要出入12大場所，須出示疫苗接種證明，而數位版便可協助業者查核。對此，行政院場蘇貞昌透過臉書提醒民眾，也請國人盡快完整接種疫苗和第三劑追加劑。

蘇貞昌表示，為了有效控制病毒蔓延，即日起，出入歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖等場所，必須出示完整接種疫苗（兩劑）滿 14 天證明。

蘇貞昌說，為了讓民眾方便出示疫苗接種證明，若在國內使用的話，除了既有的疫苗 #小黃卡 、 #健保快易通 APP 裏的健康存摺功能，您也可以出示紙本或載具顯示的數位新冠病毒健康證明。

蘇貞昌呼籲，接種新冠肺炎疫苗，能夠有效降低重症率與死亡率。台灣疫苗庫存充足，為了讓全民擁有更強的抵抗力、也減輕醫護人員負擔，請大家儘速完整接種疫苗和第三劑追加劑！

至於，數位新冠病毒健康證明怎麼用？怎麼申請？怎麼查驗？以下四張圖帶您完整了解。



► 民眾申請網址：https://dvc.mohw.gov.tw

► 店家查驗網址：https://dvc.mohw.gov.tw/verifier-web