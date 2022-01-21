新北樹林區驚見「大麻公寓」　686株市價上億！兩卡車載回警局

▲桃園市中壢警分局持拘票，在新北市樹林區小型加工區民宅查獲林姓男子租屋栽種大麻。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢分局日前根據情資，新北市樹林區某一處小型加工區內民宅栽植大麻，員警經過多月跟監訪查跟監確認，本月16日向新北地院聲請拘票會同桃市刑大、新北市樹林分局、基隆港務警察總隊等單位趕往搜索，現場起出多達686株活株大麻與大麻葉乾燥花等成品、大批燈具等證物，粗估市價逾億元，目前警方正循線追緝相關共犯到案。

桃園市警局局長陳國進日前獲悉後，指示市刑大與中壢警分局成立專案小組，經長期跟監蒐證、調閱影像與分析資料，掌握犯嫌身分與涉案事證後，20日下午4時許，向新北地院聲請拘票，會同基隆港務警察總隊刑警隊、新北市樹林分局與桃市刑大在樹林區某民宅搜索。

▲鄭文燦今天下午視察時對大麻等證物，聽取警方說明破案過程。

專案小組人員在現場3至5樓承租民宅共9間房間內查獲總計686株大麻植株、15公斤成品，另有大麻花、大麻葉乾燥與栽植大麻器具等，現場還有大批燈具、臭氧機、包裝機等工具，並逮捕主嫌49歲的林姓男子到案。

▲林姓男子租屋栽種686株活體大麻，現場還有真空封口機、鹵素燈、臭氧機等證物。

林男辯稱，以前為臨時工人，因疫情期間工作難尋且收入不穩定，曾聽聞別人告知國內大麻可能合法化，自認從事栽植大麻恐有暴利可圖，故想先搶頭香，自2020年7月起承租該民宅3至5樓，居住期間自行上網學習栽種大麻技巧，歷經多次失敗，終於再去6月起成功栽種並採收，曾出售予不明人士，警方專案小組及時掌握情資，利用相關科技設備及偵查技巧，順利查獲該栽植大麻案，並未讓這批大麻流出，警方總計動用2台大卡車將栽植大麻等證物載運回中壢警分局。

▲鄭文燦與警察局陳國進等人為專案小組人員加油打氣。

市長鄭文燦下午特別趕往慰問破案有功人員，並頒發破案獎金，鄭文燦表示，防疫期間治安不打烊，桃園市警局團隊對於各種危害治安線索仍然積極追查，讓市民能夠安心。大麻為毒品危害防制條例所列之第二級毒品，近年大麻製品有增加趨勢，若流入市面將對民眾健康造成更大危害。中壢警方與市警局刑事警察大隊會同相關單位長期部署、迅速破案，對於打擊毒品有很大的幫助，非常值得鼓勵。

【更多新聞】

►北市府批晚11天匡列 桃市府秀時序回擊：花時間嘴砲不如圍堵病毒

►桃園男開車飄酒味遭盤查 竟辯「吃肉乾很辣、配點啤酒」

►恐怖情人！男不滿被單親媽分手 偷拍不雅照潑漆軟禁下場曝光