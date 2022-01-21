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新北樹林區驚見「大麻公寓」　686株市價上億！兩卡車載回警局

▲桃園市中壢警分局持拘票在新北市樹林區小型加工區民宅查獲林姓男子租屋栽種大麻，圖為現場起獲大麻等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局持拘票，在新北市樹林區小型加工區民宅查獲林姓男子租屋栽種大麻。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢分局日前根據情資，新北市樹林區某一處小型加工區內民宅栽植大麻，員警經過多月跟監訪查跟監確認，本月16日向新北地院聲請拘票會同桃市刑大、新北市樹林分局、基隆港務警察總隊等單位趕往搜索，現場起出多達686株活株大麻與大麻葉乾燥花等成品、大批燈具等證物，粗估市價逾億元，目前警方正循線追緝相關共犯到案。

▲桃園市中壢警分局持拘票在新北市樹林區小型加工區民宅查獲林姓男子租屋栽種大麻，起獲大麻等證物塞滿警方證物室。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市警局局長陳國進日前獲悉後，指示市刑大與中壢警分局成立專案小組，經長期跟監蒐證、調閱影像與分析資料，掌握犯嫌身分與涉案事證後，20日下午4時許，向新北地院聲請拘票，會同基隆港務警察總隊刑警隊、新北市樹林分局與桃市刑大在樹林區某民宅搜索。

▲中壢警分局在新北市樹林區查獲林姓男子租屋栽種大麻，市長鄭文燦今天下午視察時對大麻等證物聽取警方說明破案過程。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鄭文燦今天下午視察時對大麻等證物，聽取警方說明破案過程。

專案小組人員在現場3至5樓承租民宅共9間房間內查獲總計686株大麻植株、15公斤成品，另有大麻花、大麻葉乾燥與栽植大麻器具等，現場還有大批燈具、臭氧機、包裝機等工具，並逮捕主嫌49歲的林姓男子到案。

▲桃園市中壢警分局持拘票在新北市樹林區小型加工區民宅查獲林姓男子租屋栽種686株活體大麻，現場還有真空封口機、鹵素燈、臭氧機等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

▲林姓男子租屋栽種686株活體大麻，現場還有真空封口機、鹵素燈、臭氧機等證物。

林男辯稱，以前為臨時工人，因疫情期間工作難尋且收入不穩定，曾聽聞別人告知國內大麻可能合法化，自認從事栽植大麻恐有暴利可圖，故想先搶頭香，自2020年7月起承租該民宅3至5樓，居住期間自行上網學習栽種大麻技巧，歷經多次失敗，終於再去6月起成功栽種並採收，曾出售予不明人士，警方專案小組及時掌握情資，利用相關科技設備及偵查技巧，順利查獲該栽植大麻案，並未讓這批大麻流出，警方總計動用2台大卡車將栽植大麻等證物載運回中壢警分局。

▲桃園市長鄭文燦與警察局陳國進等人為專案小組人員加油打氣。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鄭文燦與警察局陳國進等人為專案小組人員加油打氣。

市長鄭文燦下午特別趕往慰問破案有功人員，並頒發破案獎金，鄭文燦表示，防疫期間治安不打烊，桃園市警局團隊對於各種危害治安線索仍然積極追查，讓市民能夠安心。大麻為毒品危害防制條例所列之第二級毒品，近年大麻製品有增加趨勢，若流入市面將對民眾健康造成更大危害。中壢警方與市警局刑事警察大隊會同相關單位長期部署、迅速破案，對於打擊毒品有很大的幫助，非常值得鼓勵。

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