恐怖情人！男不滿被單親媽分手　偷拍不雅照潑漆軟禁下場曝光

▲桃園市汪姓男子不滿林姓女子求去，揚言公布拍攝林女不雅照要脅，甚至潑漆破壞轎車、刺破輪胎等方式報復。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名林姓單親媽媽去年與汪姓男子交往，兩人去年分手後，汪男持續欲挽回感情，揚言公布林女不雅照，還對林女轎車潑漆、刺破輪胎，甚至潛入林女住家等方式騷擾，林女不堪其擾報警提告，龜山警方循線逮捕汪男到案，偵訊後依妨害秘密、妨害自由、傷害與加重竊盜罪嫌移送桃檢偵辦，檢察官複訊後已向桃園地院聲請羈押。

▲桃園市汪姓男子不滿林女欲分手，甚至潛入女子住處破壞與刺破轎車等方式報復。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，林姓單親媽媽去年與35歲的汪男交往，原以為汪男是理想伴侶，但交往後發現汪男趁其睡覺時拍攝裸露照片，兩人為此發生多次口角，後來林女堅持求去。但汪男欲挽回感情，持續騷擾甚至還軟禁林女，要脅若分手就要公布不雅照，汪男甚至潛入其住處，還對其停放外面轎車潑漆、刺破輪胎與配壞汽車配件等方式報復，林女忍無可忍因此報警提告，並聲請保護令，警方受理後通報家防中心。

警方於本月16日通知林女到派出所製作筆錄並指認汪男，林女聲稱，其租屋套房遭侵入與毀損，檢方調閱附近監視器，確認汪男涉嫌重大，19日拘票逮捕汪男到案，汪男偵訊後避重就輕否認，警方偵訊後依妨害秘密、妨害自由、傷害與加重竊盜罪嫌將汪男移送桃檢偵辦，檢察官複訊後向桃園地院聲請羈押。

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