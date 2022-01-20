獨／父檢舉17歲兒呼麻　毒品來自網紅「蕾菈」餐廳合夥人

▲檢警追查大麻案溯源發現，毒品上游竟是與蕾菈合夥開餐酒館的楊姓男子。（資料照／翻攝自蕾菈Instagram）

記者劉昌松／台北報導

1名廖姓父親因不忍17歲兒子陷入大麻毒癮，決定「大義救親」提出舉發，台北市少年隊循線追查，毒品來自1名陳姓街舞老師，更赫然發現，陳男的上游，是網紅蕾菈在東區開設餐酒館的楊姓合夥人，楊男還掛名公司負責人，台北地檢署偵辦後，陸續將少年移送少年法庭，3名上游先後被依販賣二級毒品罪嫌起訴，同時持續追查上游毒品來源。

「大義救親」是前台北地檢署檢察長周章欽在任時，致力推動的掃毒理念，現任檢察長林邦樑接任後持續深化，希望透過修復家庭關係等方式，鼓勵親友檢舉，協助年輕人脫離毒品控制，進而達到「無毒校園」、「全民反毒」效果。

▲檢警與吸食大麻的少年、父親(左)懇談協助「大義救親」掃毒。（圖／記者劉昌松翻攝）

2021年3月間，年約50歲的父親發現高中輟學的兒子，在家中吸食大麻，決定大義救親，帶兒子到台北市少年隊投案，經檢警懇談溝通，少年供出毒品來自駱姓男子，辦案人員經過多日跟監埋伏，在駱男家中查獲大麻、菸斗吸食器、研磨器及手機等證物。

檢察官徐名駒先將少年移送少年法庭審理，接著將駱男送觀察勒戒後依販毒罪嫌起訴，同時指揮少年隊持續追查，原來駱男是向台北市中山區開設街舞教室的陳姓老師購買毒品，再前往舞蹈教室搜索，發現陳以每公克900元的價格，將大麻賣給駱姓男子，駱男再以1200元的價格轉售給少年。

▲陳姓街舞老師也涉嫌販賣二級毒品在教室內遭搜索拘捕。（圖／記者劉昌松翻攝）

接連查獲3層毒品上游後，檢警持續溯源，發現駱男在2021年7、8月間，共2次以總價3700元，向楊姓男子購買12公克大麻，可是楊男生活作息日夜顛倒，監控，辦案人員明查暗訪，才發現原來是因為楊男與網紅蕾菈合作，在台北市大安區經營餐酒館生意，楊男還掛名公司負責人，檢警最後持搜索票前往楊男住處將他拘捕到案，20日依販賣二級毒品罪嫌，將楊、駱都提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

張淑晶又被打臉了！向哥追討16萬扶養費 竟偽造父母簽名遭起訴

快訊／半導體公司開1年就倒！疑陸資來台挖角 檢調發動大搜索

「鬼王」古文物遭竊！ 司馬中原與女秘書瞹眛關係意外曝光