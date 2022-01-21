桃園男開車飄酒味遭盤查　竟辯「吃肉乾很辣、配點啤酒」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子20日下午開車外出，發現一輛轎車經過飄散出酒味，因此員警上前盤查，黃男身上散發出酒味，卻堅稱沒喝酒，員警眼尖發現後座有已開啟啤酒罐，黃男改口說「吃肉乾很辣，配點啤酒」解辣，員警對黃實施酒測，酒測值為每公升0.27毫克已超標，訊後被依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市黃姓男子20日傍晚開車外出，邊喝邊吃肉乾，還喝啤酒解辣，碰上楊梅警方臨檢盤查，辯稱「肉乾很辣，配點啤酒解辣」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子20日傍晚開車外出，遇上楊梅警方取締酒駕勤務，辯稱「肉乾很辣，配點啤酒解辣」。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

年關將近，楊梅警方執行取締酒駕勤務，20日下午5時許執行巡邏勤務，行經楊梅區中山路、武營街口時攔檢65歲的黃姓男子，因黃身上散發酒味，但黃男辯稱沒有喝酒，員警發現後座有一罐已開啟的罐裝啤酒，詢問黃男是否喝過，黃男才改口說「吃肉乾很辣，配點啤酒」來解辣。

員警對黃男實施酒測，檢測酒測值為0.27MG/L，已明顯超過公共危險標準，將其帶回派出所偵訊，訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

楊梅警方表示，今年元旦起實施加強取締酒駕執法，已取締90件酒後駕車案件，顯見民眾仍存僥倖心態，楊梅警方呼籲民眾切勿以身試法酒後駕車，酒精對人體反應能力影響相當高，勿因一時疏忽造成永遠的悲劇，開車前切勿喝酒，保障自己也保障其他用路人安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【更多新聞】

►恐怖情人！男不滿被單親媽分手 偷拍不雅照潑漆軟禁下場曝光

►快訊／桃園觀音某工廠550人採檢結果出爐！仍有17人隔離

►行車糾紛出人命！32歲男「20秒」打死67歲阿伯 還撂人追擊家屬