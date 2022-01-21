強生被議員逼下台！突撂中文「認識你很高興」　暗諷意義曝光

"The House and country can no longer trust the PM with the nation’s health" Lib Dem leader Sir Ed Davey says



Boris Johnson responds "你好" adding "I don’t agree with him"https://t.co/vBlve9AILl pic.twitter.com/Lgecd5NwOD — BBC Politics (@BBCPolitics) January 19, 2022

記者吳美依／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）深陷「派對門」風波，被黨內外政治人物逼宮下台，政治生涯岌岌可危。他19日接受下議院質詢時，又被自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）當面要求辭職，卻笑容可掬地用中文回應「你好！」、「認識你很高興」，被認為在諷刺戴維捲入「收取北京現金」的醜聞風波。

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

影片中，戴維批評政府防疫表現，並且抨擊唐寧街官員竟在封城期間舉辦派對；他直言，下議院及國家無法再把全國人民的健康託付給首相，要求強生下台。但是，強生卻泰然自若地「撂中文」，並稱自己無法苟同戴維的說法。

布萊巴特新聞網（Breitbart News）報導，華裔英國律師李貞駒（Christine Lee）被指控是中國間諜，曾向左派政黨捐款，作為北京「政治干預」活動的一部分；她也被揭露，2013年曾捐款5000英鎊給戴維。儘管如此，時任能源大臣戴維卻表示，自己「甚至不記得」李貞駒是誰。

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