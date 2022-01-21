強生被議員逼下台！突撂中文「認識你很高興」　暗諷意義曝光

"The House and country can no longer trust the PM with the nation’s health" Lib Dem leader Sir Ed Davey says— BBC Politics (@BBCPolitics) January 19, 2022
Boris Johnson responds "你好" adding "I don’t agree with him"https://t.co/vBlve9AILl pic.twitter.com/Lgecd5NwOD
記者吳美依／綜合報導
英國首相強生（Boris Johnson）深陷「派對門」風波，被黨內外政治人物逼宮下台，政治生涯岌岌可危。他19日接受下議院質詢時，又被自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）當面要求辭職，卻笑容可掬地用中文回應「你好！」、「認識你很高興」，被認為在諷刺戴維捲入「收取北京現金」的醜聞風波。
▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）
影片中，戴維批評政府防疫表現，並且抨擊唐寧街官員竟在封城期間舉辦派對；他直言，下議院及國家無法再把全國人民的健康託付給首相，要求強生下台。但是，強生卻泰然自若地「撂中文」，並稱自己無法苟同戴維的說法。
布萊巴特新聞網（Breitbart News）報導，華裔英國律師李貞駒（Christine Lee）被指控是中國間諜，曾向左派政黨捐款，作為北京「政治干預」活動的一部分；她也被揭露，2013年曾捐款5000英鎊給戴維。儘管如此，時任能源大臣戴維卻表示，自己「甚至不記得」李貞駒是誰。
讀者迴響