太激烈！帥男「GG被凹斷」鮮血流滿床　朋友見慘況全嚇壞

▲24歲的凱利(Jordan Kelly)和女伴做愛太激烈,陰莖當場被折斷。(圖/翻攝自YouTube/RTÉ2)

記者張方瑀/綜合報導

愛爾蘭一名男子去年參加一場派對時,意外和一名女大生對上眼,兩人在酒酣耳熱之際,選擇到房間激戰一場,沒想到就在兩人做愛到一半時,女大生居然一屁股將男子的陰莖坐斷,瞬間噴出大量鮮血,其他朋友聽到尖叫聲也立刻趕來,看到現場慘況全都嚇壞了。

根據《太陽報》報導,24歲的凱利(Jordan Kelly)去年5月參加一場學生期末派對時,和其中一名22歲的女大生對上眼,兩個人喝到微醺之後,就跑到二樓房間準備來場激情性愛。凱利說,「事情就這樣一件一件發生,我們正在做愛,結果她決定拉一下它(陰莖),結果她就把它折斷了。」

