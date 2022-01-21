太激烈！帥男「GG被凹斷」鮮血流滿床　朋友見慘況全嚇壞

▲24歲的凱利（Jordan Kelly）和女伴做愛太激烈，陰莖當場被折斷。（圖／翻攝自YouTube／RTÉ2）

記者張方瑀／綜合報導

愛爾蘭一名男子去年參加一場派對時，意外和一名女大生對上眼，兩人在酒酣耳熱之際，選擇到房間激戰一場，沒想到就在兩人做愛到一半時，女大生居然一屁股將男子的陰莖坐斷，瞬間噴出大量鮮血，其他朋友聽到尖叫聲也立刻趕來，看到現場慘況全都嚇壞了。

根據《太陽報》報導，24歲的凱利（Jordan Kelly）去年5月參加一場學生期末派對時，和其中一名22歲的女大生對上眼，兩個人喝到微醺之後，就跑到二樓房間準備來場激情性愛。凱利說，「事情就這樣一件一件發生，我們正在做愛，結果她決定拉一下它（陰莖），結果她就把它折斷了。」

Did he really just announce this on a First Date? #FirstDatesIRL pic.twitter.com/S7IZ19aHFp — RTÉ2 (@RTE2) January 20, 2022

事情發生得太過突然，凱利痛得立刻大叫，大量鮮血流得到處都是，情況非常嚴重，而凱利的朋友們也立刻衝進房間，看到現場狀況後全部嚇壞，並叫來救護車將他送醫。凱利表示，他當時一度因為過於疼痛而失去知覺，「這真的是太可怕了。」

不過，凱利一上救護車後只想到，他的姑姑是醫院護理人員，「我很害怕我的小雞雞被折斷了，結果是姑姑要來照顧我，所幸後來不是她。」醫生告訴凱利，他從未見過如此嚴重的骨折，但幸好手術之後恢復狀況良好。凱利說，「我鼓起勇氣告訴我媽媽這一切，沒想到她只覺得非常有趣。」

手術過後沒有留下任何疤痕，但凱利仍感到相當沮喪，「現在我能對這起意外一笑置之了。」完全康復過後，他也再次和其他女子發生了性關係，「當我成功時真的嚇壞了，但這真是太美好了。」

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