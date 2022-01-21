慾女直接在別人家門口壞壞　詭叫聲嚇壞住戶報案：以為她被性侵

Randy woman caught having sex with man on grass verge after trying to break into carshttps://t.co/PXa1qEmQrZ pic.twitter.com/VOnKxkuilG — Daily Star (@dailystar) January 20, 2022

記者李振慧／綜合報導

英國一名31歲女子喝醉後難耐慾火，竟然和男友直接在別人家門口草地上演活春宮，叫聲被附近住戶聽到，以為她慘遭性侵嚇壞，警方趕到現場發現是一場誤會，無奈把2人帶回警局。

31歲女子洛夫里奇(Corallena Loveridge)與男友，去年3月3日在蘭開夏郡布拉克本(Blackburn)的奧特伯恩路(Otterburn Road)上被捕。報案的男性民眾表示，他發現2人試圖開車門闖到他的車上，另外一名女住戶則表示，2人後來直接在別人家門口做愛，她剛看到時還以為是性侵案件。

警方趕到現場，把交纏在一起的2人強行拉開，發現2人身上都有濃濃酒氣，很明顯已經喝醉。本案近來開庭，洛夫里奇坦承，她把酒混著藥物一起喝下去，對於自己的脫序行為感到抱歉與尷尬，如果她是附近住戶，目擊事件也會被嚇到。

洛夫里奇因為犯下違反公共禮儀、干擾車輛與和不遵守判刑後監督等罪，被判12個月遵守社區命令和8周宵禁，由於目睹活春宮讓女住戶受到精神創傷，法院也下令她付費賠償。

▼女子活春宮嚇壞附近住戶。（圖／示意圖／達志影像）