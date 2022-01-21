英相強生：俄羅斯侵烏「對全世界都是災難」　不分規模大小

▲ 強生表示，英國堅決支持烏克蘭主權。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯在烏克蘭邊境集結10萬大軍，緊張情勢引發憂慮。美國總統拜登（Joe Biden）19日針對俄國侵烏的發言受到抨擊，英國首相強生（Boris Johnson）則在20日警告，不論規模大小，俄國任何侵烏行動對全世界都是場災難。

綜合英媒報導，強生20日重申英國對烏克蘭主權的支持，「若俄羅斯對烏克蘭進行任何形式的入侵，不論規模如何，我認為不僅對俄羅斯，對全世界都是一場災難。英國堅決支持烏克蘭的主權及完整。」

此前，美國總統拜登19日在上任周年記者會中暗示，莫斯科若「輕微入侵」，激起的反擊也會較輕，引發爭議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對此在推特發文指責，拜登這番言論為侵烏「開綠燈」，且所謂的輕微入侵並不存在，「我們想提醒強國，沒有所謂的輕微入侵和小國，就如同失去所愛之人時，沒有任何傷亡和悲痛是輕微的。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也指出，拜登的發言「令情勢更容易陷入不穩，因為這會使烏克蘭一些魯莽人士懷抱錯誤期待。」

拜登此言受到嚴厲批評，使得白宮發言人莎琪（Jen Psaki）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）接連出面緩頰。拜登也在20日改口，稱俄羅斯軍隊只要越過邊境即為侵略，需付出沉重代價，普丁也清楚此事。

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