打造智慧服務導向城市數據交換整合平臺　打通台南數位治理任督二脈

▲台南市政府建置智慧服務導向城市數據交換整合平臺，以市民服務為核心，負責跨局處資料交換匯流，並作為城市數據驅動施政決策。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南以「文化首府，智慧新都」為目標，推動數位轉型與人工智慧AI應用，為建立智慧政府，台南市政府預計2022年4月完成建置智慧服務導向城市數據交換整合平臺，以市民服務為核心，負責跨局處資料交換匯流，大幅提升市政資料流通效率，並作為城市數據驅動施政決策。

台南市長黃偉哲指出，服務型智慧政府，最重要的地基即為以「資料」為骨幹才能發展各項數位創新作為，例如台南市狹小巷弄特別多，防救災第一線除了要快速掌握災害周邊消防栓引水位置外，更需整合周邊鄰里戶政資料（民政局）、化學工廠登記資料（經發局）、老舊大樓管委員設置情形（工務局）、獨居老人資訊（社會局）等跨局處資料，事前辦理防災模擬演練，得於災害發生第一時間，快速進行救災決策判斷，可見市政資料整合驅動決策之重要性。

黃偉哲市長帶領市府團隊，致力推動城市數位資料治理工作，形容資料治理工程猶如城市的下水道工程一般，需要默默耕耘但對城市發展卻相當重要，府內各局處都擁有相當豐沛的城市數據，透過「城市數據交換整合平臺」的建構，期望打通跨局處之間的資料下水道加速資訊資源流通，同時以OpenAPI機制開放給企業及民眾進行加值應用，城市資料治理將會是臺南市政府蛻變為服務型智慧政府的重要動能。

研考會戴偉峻主委表示，面臨資料治理及市政數據交換，最大的課題不是資料品質也不是平台技術，而是需跨局處進行市政問題盤點，媒合機關資訊資源，共同討論出解決方案。臺南市政府每年定期進行局處資訊資源盤點，將市政資料分為五大類別（業務數位資料、地理資訊圖資、物聯感測資料、監視影音串流及城市事件感知），辦理局處資訊資源供需媒合、課題發想及資料梳理等工作。

台南市政府為達成局處資料匯流共享之目標，2022年度將完成建置智慧服務導向城市數據交換整合平臺，未來將結合內政部國土測繪中心之三維國家底圖，導入3D空間圖台技術，整合城市事件感知資料，提升市政業務數據應用、決策輔助及應變管理工作，以台南城市數據再利用之構想，進而達成「文化首府，智慧新都」市政目標。