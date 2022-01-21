搭公車來去台南鹽水　賞燈蜂炮過好年！

▲台南市交通局以大台南公車提供3線大眾運輸接駁，歡迎外地遊客與市民朋友來台南鹽水歡樂賞燈過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

去年因疫情影響停辦的鹽水月津港燈節將於1月22日重新登場，台南市交通局為提供遊客便利交通，以大台南公車提供3線大眾運輸接駁，歡迎外地遊客與市民朋友來台南鹽水歡樂賞燈過好年。

市長黃偉哲表示，每年年初所舉辦的月津港燈節已是國內春節盛事，鹽水蜂炮更是世界知名的慶典活動，而鹽水地區公共運輸相當便利，大台南公車棕幹支線路網相當密集，搭配鄰近的新營轉運站啟用，提供遊客往返燈會會場便捷的接駁服務，歡迎市民與外地朋友一同來鹽水賞燈走春。

交通局局長王銘德表示，已針對鹽水地區研提公共運輸接駁3線策略：從「新營火車站、新營轉運站」可搭乘棕幹線及支線（棕1～棕6）於「橋南老街臨時站」下車前往會場，棕幹線每日均有夜間增班，末班鹽水21：35返新營。

外縣市遊客可從「高鐵嘉義站」利用橘9、橘9-1至新營轉運站，再轉乘棕幹支線班車抵達，最晚可搭棕幹線20:25、20:50班次往新營轉運站、轉乘21:00橘9-1班次往高鐵嘉義站。至於鹽水周邊地區居民，則可搭乘每逢假日增開棕3-1的「新營太子宮-橋南老街」區間車，末班車22：40自橋南老街返程。另因鹽水地區停車空間有限，也歡迎開車的市民可將車輛停放於新營轉運站或新營太子宮週邊的停車場後，轉搭上述公車進入燈節會場。

交通局局長王銘德表示，各線加班車在除夕當日暫停服務，另配合鹽水蜂炮元宵節2月15日施放當日，棕幹線區間車將延長服務至翌日凌晨1時，蜂炮當日候車站位配合交通管制將有特別調整安排，請民眾注意相關公告。

公共運輸處處長吳俁之表示，防疫沒有假期，公運處持續要求大臺南公車營運業者針對所屬營運車輛車內扶手、座椅等設備皆加強消毒頻率，也呼籲乘客務必遵守車內全程戴口罩、車廂內勿飲食兩原則共同防疫。如對公車班次、時刻等有任何疑問，可電洽新營客運（電話：06-632-2513）詢問。台南市公車資訊亦可於大台南公車動態資訊網站http://2384.tainan.gov.tw或撥公車語音查詢電話：06-2998484(我坐坐巴士巴士)查詢。