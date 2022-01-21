　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

搭公車來去台南鹽水　賞燈蜂炮過好年！

▲台南市交通局以大台南公車提供3線大眾運輸接駁，歡迎外地遊客與市民朋友來台南鹽水歡樂賞燈過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市交通局以大台南公車提供3線大眾運輸接駁，歡迎外地遊客與市民朋友來台南鹽水歡樂賞燈過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

去年因疫情影響停辦的鹽水月津港燈節將於1月22日重新登場，台南市交通局為提供遊客便利交通，以大台南公車提供3線大眾運輸接駁，歡迎外地遊客與市民朋友來台南鹽水歡樂賞燈過好年。

市長黃偉哲表示，每年年初所舉辦的月津港燈節已是國內春節盛事，鹽水蜂炮更是世界知名的慶典活動，而鹽水地區公共運輸相當便利，大台南公車棕幹支線路網相當密集，搭配鄰近的新營轉運站啟用，提供遊客往返燈會會場便捷的接駁服務，歡迎市民與外地朋友一同來鹽水賞燈走春。

▲台南市交通局以大台南公車提供3線大眾運輸接駁，歡迎外地遊客與市民朋友來台南鹽水歡樂賞燈過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德表示，已針對鹽水地區研提公共運輸接駁3線策略：從「新營火車站、新營轉運站」可搭乘棕幹線及支線（棕1～棕6）於「橋南老街臨時站」下車前往會場，棕幹線每日均有夜間增班，末班鹽水21：35返新營。

外縣市遊客可從「高鐵嘉義站」利用橘9、橘9-1至新營轉運站，再轉乘棕幹支線班車抵達，最晚可搭棕幹線20:25、20:50班次往新營轉運站、轉乘21:00橘9-1班次往高鐵嘉義站。至於鹽水周邊地區居民，則可搭乘每逢假日增開棕3-1的「新營太子宮-橋南老街」區間車，末班車22：40自橋南老街返程。另因鹽水地區停車空間有限，也歡迎開車的市民可將車輛停放於新營轉運站或新營太子宮週邊的停車場後，轉搭上述公車進入燈節會場。

交通局局長王銘德表示，各線加班車在除夕當日暫停服務，另配合鹽水蜂炮元宵節2月15日施放當日，棕幹線區間車將延長服務至翌日凌晨1時，蜂炮當日候車站位配合交通管制將有特別調整安排，請民眾注意相關公告。

▲台南市交通局以大台南公車提供3線大眾運輸接駁，歡迎外地遊客與市民朋友來台南鹽水歡樂賞燈過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

公共運輸處處長吳俁之表示，防疫沒有假期，公運處持續要求大臺南公車營運業者針對所屬營運車輛車內扶手、座椅等設備皆加強消毒頻率，也呼籲乘客務必遵守車內全程戴口罩、車廂內勿飲食兩原則共同防疫。如對公車班次、時刻等有任何疑問，可電洽新營客運（電話：06-632-2513）詢問。台南市公車資訊亦可於大台南公車動態資訊網站http://2384.tainan.gov.tw或撥公車語音查詢電話：06-2998484(我坐坐巴士巴士)查詢。

►過年穿「發財褲」福氣超滿

ET快訊
為何ØZI粉支持「不降反升」？　專家：原因是「中獎不是幻想」
快訊／高雄驚傳又增5確診！　染疫人數恐破10例
LIVE／鳳梨認了4寶媽！為「太大」道歉　潘茹玉隔離落跑被逮
是你嗎？　5張中千萬發票沒人領
ØZI成功安撫Keanna　超神1手段網全服：比王力宏強
Omicron病毒「20大常見症狀」　2部位疼痛當心
快訊／聽障登山客獨攀雪山失聯15天　今尋獲遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

好還要更好　黃偉哲率市政團隊交出優異成績單

打造智慧服務導向城市數據交換整合平臺　打通台南數位治理任督二脈

竹市春節資訊懶人包公開　垃圾清運、醫療、交通一次看

合歡山今晨突降冰霰夾雪　武嶺至松雪樓路段限加掛雪鏈通行

南消善用市府報廢車輛　落實消防分隊車禍救援訓練

魷魚遊戲融入防搶攔截圍捕演練　黃偉哲大讚南警創意十足

搭公車來去台南鹽水　賞燈蜂炮過好年！

新北青農聯名「希望市集」　用行動鬥陣挺在地農產

國道一號南向305公里麻豆段　2車事故翻覆車堵2公里

機車噴飛1死4傷！三寶追撞停等紅燈騎士　車頭撞爛卡人行道

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

騎士喬位亂移車「1格擠2台」　他制止遭回嗆：這邊都這樣！

搬運煙火手滑落地大爆炸！　現場巨響火光沖天滿地狼藉

陳喬恩認愛2年幸福肥頻被傳懷孕　半年狠甩11公斤：都來誇誇我啦！

好還要更好　黃偉哲率市政團隊交出優異成績單

打造智慧服務導向城市數據交換整合平臺　打通台南數位治理任督二脈

竹市春節資訊懶人包公開　垃圾清運、醫療、交通一次看

合歡山今晨突降冰霰夾雪　武嶺至松雪樓路段限加掛雪鏈通行

南消善用市府報廢車輛　落實消防分隊車禍救援訓練

魷魚遊戲融入防搶攔截圍捕演練　黃偉哲大讚南警創意十足

搭公車來去台南鹽水　賞燈蜂炮過好年！

新北青農聯名「希望市集」　用行動鬥陣挺在地農產

國道一號南向305公里麻豆段　2車事故翻覆車堵2公里

機車噴飛1死4傷！三寶追撞停等紅燈騎士　車頭撞爛卡人行道

傳美籲立陶宛更改台灣代表處名稱　美國務院駁斥

貿協領航臺灣創新醫療產業　帶領創新醫療聯盟布建國際舞台

桃園男開車飄酒味遭盤查　竟辯「吃肉乾很辣、配點啤酒」

學測數A快篩試劑入題　試考生認為「中間偏難」

TPOC／藍綠網路聲勢差距擴大　國民黨若未痛定思痛恐拖累年底選情

亮・珠寶／Dior玫瑰園開出新品種　小巧立體花形戒好Ｑ

台灣寵物產業達500億產值　福壽實業穩坐寵物食品製造龍頭

快訊／台南將軍區魚塭1男溺水　意識不清送醫搶救

李梓嘉退國家隊想成為自由人　大馬球王李宗偉：自己要想清楚

博客來計畫推電子書訂閱服務　樂天Kobo結盟PChome試營運上架逾300萬本

地方熱門新聞

82歲老翁駕車追撞　機車噴飛1死3傷

國道一號南向305公里麻豆段2車事故

即／國道1號麻豆段2車事故！轎車撞爛翻覆

好康再加碼領夜市券迺夜市小確幸

終結「摸乳巷」佔用40年　釘子戶點頭讓土地　

嘉藥USR愛心義剪

台南市若出現COVID-19本土病例避免感染

逼走基地台斷訊　嘉縣水上鄉訊號回來了

搭公車來去台南鹽水賞燈過好年！

大湳市場攤商確診　社區600人採檢結果曝

南消善用報廢車輛車禍救援訓練

魷魚遊戲融入防搶圍捕演練黃偉哲大讚

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

防範肇事交通違規　桃警加強取締酒駕違規

更多熱門

相關新聞

好康再加碼領夜市券迺夜市小確幸

好康再加碼領夜市券迺夜市小確幸

台南市政府延續「好康券」好評，即日起至2月6日止，擴大優惠發送面額50元的「夜市券」，歡迎全國民眾來台南住宿迺夜市，市長黃偉哲20日晚上特地撥冗前往聞名遐邇的花園夜市，實地示範如何使用夜市券。

台南市若出現COVID-19本土病例避免感染

台南市若出現COVID-19本土病例避免感染

培訓就業職能

培訓就業職能

營建署2020馬路好行計畫台南14座獎

營建署2020馬路好行計畫台南14座獎

台鐵台南中洲平交道區間車撞擊行人慘死！

台鐵台南中洲平交道區間車撞擊行人慘死！

關鍵字：

公車台南鹽水蜂炮

讀者迴響

熱門新聞

小商人搜集25受害人提告　青青道歉了

曾沛慈才結婚…汪東城祝賀卻PO「曖昧親吻照」！

寵物店「賣不掉的貓狗下場如何」？　店員曝真相

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

鳳梨直播發火：我承認！　自爆2年前「服務很多人」

快訊／居檢失聯潘茹玉　竟跑回北投家

快訊／Keanna崩潰喊話　ØZI深夜突發文！

3浴室「清潔姨摸魚8小時」　她氣噴4500轟出門

睡前肚子餓？醫認證「6種宵夜吃不胖」

數位疫苗證明今開放使用！12場所打2劑才能進　申請QA一次看

閃亮登場！柯文哲帶美少女戰士權杖搭公車

台中妹失眠就醫！醫突「拉開衣服聽診」她嚇到爆哭

快訊／桃園觀音某工廠550人採檢結果出爐

柚子有新哥哥！開車接新的蒜頭狗

鳳梨激戰4寶媽　爆料者身分曝

更多

最夯影音

更多
疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例
鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面