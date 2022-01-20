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台南市若出現COVID-19本土病例　黃偉哲：三大啟動、保存醫療量能避免感染

▲台南市長黃偉哲強調，台南市若出現COVID-19本土病例或相關個案足跡，將展開精準、快速疫調及「三大啟動、保存醫療量能」措施，避免感染源擴大。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲強調，台南市若出現COVID-19本土病例或相關個案足跡，將展開精準、快速疫調及「三大啟動、保存醫療量能」措施，避免感染源擴大。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近日國內陸續出現COVID-19變種病毒Omicron個案，台南市長黃偉哲強調，台南市若出現COVID-19本土病例或相關個案足跡，將展開精準、快速疫調及「三大啟動、保存醫療量能」措施，避免感染源擴大。

黃偉哲市長指出，台南市若出現確診個案，將立即進行足跡環境清消、確診個案接觸者匡列隔離、疫調，並公布相關必要的確診者足跡供大眾知悉；台南市19座戶外篩檢站隨時準備重啟，提供市府公布的高風險對象前往採檢；另外也提醒市民務必落實個人防疫措施，可以使用居家快篩隨時檢測自身健康狀況。

「三大啟動、保存醫療量能」方面，除進行全市37行政區大消毒，主要以交通節點如國道客運轉運站、雙鐵周遭等，包含民眾常使用的公有市場、公園公廁皆一併列入消毒範圍；警察局、衛生局將結合義警消志工進行口罩大執法，凡是在公共場所，未戴口罩者經勸導不聽後，一律開罰，而且可採取連續罰。醫療大聯防：全市醫院開始清零，阻斷院內感染的可能性，並與中央合作，擴大開設專責病房，推動集中檢疫所設立，提升防疫量能；主動通知高風險族群進行篩檢，包括因確診案例而被匡列的接觸者，或依疫調足跡但無法精準匡列的對象，藉此找到更多潛在受感染者，避免疫情擴大。醫療全方位應變：呼籲減少非緊急的醫療手術，分擔急診室篩檢的壓力，盡力保存醫療量能，避免排擠本該分配給重症患者的資源，才能即時給予確診病例足夠醫療量能。

另針對即將到來的春節假期，持續安排疫調班輪值，接獲北部轉介之居家隔離者，快速安排採檢及關懷；每日發布新聞稿，以加強民眾風險溝通；維持防疫物資量能充足；確保防疫計程車管理與司機裝備無虞，並定期抽查防疫旅館。

大型活動防疫準備方面，台南市府呼籲，主辦單位應於活動場域提供足量手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率並設有醫療應變措施；除指定販賣區外，場內不得販售飲食；室內活動不得販售無座位票，須落實實聯制，規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒；參加者活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食；設置專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食，該區域須落實實聯制、入口體溫量測及手部消毒，並不得邊走邊吃，亦不開放試吃；居家檢疫、居家隔離、(加強)自主健康管理者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀者(包括表演者及活動工作人員)，不得參加大型活動。若違反以上規定、經工作人員勸導不聽者，本市將依傳染病防治法第37條第1項第6款處新台幣3000元至15000元罰鍰。

指揮中心20日公布，自2022年1月21日起，民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所時，應配合出示完整接種2劑COVID-19疫苗且滿14天紀錄，始得進場消費。接種紀錄除出示「紙本疫苗接種卡」外，亦可使用「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視；請民眾務必配合，也請業者落實查核。

考量上述休閒娛樂場所具有接觸不特定人及無法保持社交距離之特性，為降低於場所消費期間接觸染疫之風險，維持該等場所工作人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，未完整接種者，應每週定期篩檢陰性，始得提供服務。

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