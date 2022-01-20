好康再加碼領夜市券　安心住台南享受迺夜市小確幸

▲台南市政府擴大優惠發送面額50元的「夜市券」，歡迎全國民眾來台南住宿迺夜市，市長黃偉哲特前往花園夜市，實地示範如何使用夜市券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府延續「好康券」好評，即日起至2月6日止，擴大優惠發送面額50元的「夜市券」，歡迎全國民眾來台南住宿迺夜市，市長黃偉哲20日晚上特地撥冗前往聞名遐邇的花園夜市，實地示範如何使用夜市券。

黃偉哲市長除持夜市券購買木瓜牛奶、炸魷魚、地瓜球，更沿途提醒民眾戴好口罩勿邊走邊吃，輕鬆享用美食之餘更要遵守防疫措施。黃偉哲表示，現在除了有好康券外，還有夜市券的優惠，來到台南住宿的旅客有空一定要到夜市體會好逛好吃又好買的迺夜市樂趣。



台南市政府2021年9月6日推出「台南好康券」，入住配合活動之台南合法旅宿，每人每晚即贈1張好康券，廣受各方好評。「台南好康券」除了可登錄下載電子免費乘車券，限期免費搭乘全市公車及台灣好行觀光公車，且享「食宿遊購行」逾600項優惠。





2022年元月再加碼推出「台南夜市券」，邀集台南花園夜市、武聖夜市、大東夜市、新成功夜市、新永華夜市、玉井夜市、復華夜市、仁和夜市、新營中華路夜市、新市傳統夜市等10處夜市參加活動，民眾只需掃瞄台南好康券票面專屬QR碼，輸入2021台南好康券流水編號，即可獲得「台南夜市券」ibon兌換序號1組，再至7-11 ibon機台兌換實體票券，可至以上10個限定夜市消費抵用。



1/17起至2/6止，「台南好康券」加碼贈送面額50元的「台南夜市券」，每日限量發送500張，春節期間2/1至2/5每日加碼再多送300張，共計12000張；「台南夜市券」，抵用日期至2/16，可至10個限定夜市消費抵用，歡迎全國民眾來台南旅遊住宿，享受食在安心、住宿貼心、遊玩開心、購物暖心及行很放心的旅程，更別忘了消費滿百可到台南購物節網站登錄發票抽房車與家電！





提醒旅客出遊遵守防疫規定，落實實聯制及佩戴口罩，迺夜市禁止試吃與邊走邊吃，保持社交距離與做好手部清潔，使用好康券與夜市券，安心享用台南美食，如有身體不適請撥打1922、06-2880180防疫專線尋求協助。更多活動詳情可至台南旅遊網查詢( https://www.twtainan.net/)