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駕駛注意！台61線麥寮橋頭至台西崙豐路段　1／31起恢復區間測速

▲台61線南下車道218K+250m至226K+250m，麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐易超速路段，共計8公里「區間測速系統」，將於1月31日起恢復測速執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台61線南下218K+250m至226K+250m，雲林麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐易超速路段，共計8公里「區間測速系統」，將於1月31日起恢復測速執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

公路總局與雲林縣警察局交通警察隊合作，於台61線南下車道218K+250m至226K+250m（即麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐路段）易超速路段，共計8公里，建置科技執法「區間測速系統」，去年2021初因區間設備遭質疑資訊安全疑慮全面暫停使用，現將於1月31日起恢復測速執法，該路段最高速限為90公里。

公路總局第五工務處說明，去傳統固定式測速照相係單一定點測速取締，用路人僅在測速器前減速；區間測速則是可將速度控制範圍由點擴展至線之測速取締，當車輛通過區間測速起點及終點時，系統將辨識車牌及記錄通過時間，計算該車輛在測速路段距離的平均速率，倘若平均速率大於速限即代表超速。

▲台61線南下車道218K+250m至226K+250m，麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐易超速路段，共計8公里「區間測速系統」，將於1月31日起恢復測速執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台61線南下雲林麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐易超速路段起點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

實施區間測速之起點及終點均設有測速取締標誌「警52」及黃底黑色字告示牌提醒用路人，請用路人務必遵守速限「時速90公里」，隨時留意路旁的交通設施牌面。

關於區間測速設備自動校時及資安疑慮，已經由經濟部標準檢驗局訂定之「區間平均速率裝置檢定檢查技術規範」和經濟部工業局選任之物聯網資安認驗證制度推動暨認證機構(行動應用資安聯盟)認證之第三方資安實驗室檢定，皆檢測通過。

▲台61線南下車道218K+250m至226K+250m，麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐易超速路段，共計8公里「區間測速系統」，將於1月31日起恢復測速執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台61線南下雲林麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐易超速路段終點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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區間測速系統雲林台61線超速速限

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