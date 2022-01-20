搧耳光、蒼蠅拍打手、拋摔床上　惡劣看護虐待長輩全都錄

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林人口老化嚴重，青壯年外出工作不得已請來居家看護幫忙照顧長輩，卻屢傳看護凌虐案。臉書群組《人力仲介之友會》接獲投訴，昨(19)日貼文揭發，一位老翁連3天被女看護凌虐畫面。家屬現已報案追究女移工傷害罪嫌，目前先由仲介公司帶回安置，雲林縣勞青處和社會處則已派員介入調查。

▲雲林縣東勢鄉一名老翁遭外籍看護打巴掌凌虐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臉書所貼出的監視器畫面清晰記錄下，自1月1日起一連3天，老翁都遭阮姓女看護凌虐。1月2日晚間阮女再度對坐在輪椅上老翁大發脾氣後，拿蒼蠅拍揮打阿公的手。1月3日上午阮女拿臉盆與水杯讓阿公漱口，見阿公不太配合，便當著客廳內另一名女看護面前大聲斥罵。

更過分的是，先是單手壓制阿公雙手，一個正手拍狠打了阿公一記耳光，再一個反手拍巴掌，還凶狠持蒼蠅拍作勢要打老翁。1月4日下午5時許，阮女為將阿公從輪椅上移動到床上，除腳踢阿公，還將他整個人丟上床，動作既粗魯又無情。

▲外籍看護持綠色蒼蠅拍，用力揮打作勢恐嚇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，涉虐越南籍女看護2021年8月到職，負責24小時照顧72歲老翁生活起居。因日前家屬發現有凌虐情事發生，1月12日曾致電勞動部1955專線報案求助，雲縣府才透過平台獲悉後介入處理，預計後續將進行訊問筆錄確認事發過程。該名阮姓女看護平時在家屬面前表現很正常，月初才偶然從監視器畫面發現她背地裡竟是如此對待長輩，震驚又生氣。

阿公遭越南女看護凌虐，家屬今(20日)受訪時表示，一切均依法處理，但也展現寬容一面，「如果這名越南女看護能徹底改過的話，這家人也願再給她一個機會。」

雲林縣勞青處勞動條件科長吳璋信說明，昨日已前往老翁家中探視，目前老翁由親友照護中，涉案女看護已先由仲介公司安置。初步了解老翁家屬表達希望由政府介入，盡速將該女遣返，不希望她留在國內繼續擔任看護，以免再有其他老人家受害。

雲林縣社會處處長林文志表示，遇老人家疑遭他人毆打或傷害，將依《老人福利法》處置，首先會確認其人身安全後並進行保護安置。此案中老翁因與家屬同住確認受保護不需安置，縣府將協助家屬進行後續求償，對施虐者涉及傷害或精神虐待，則可依同法處以3到15萬元罰款，若有必要還須進一步強制家庭教育和輔導課程。

▲臉書群組《人力仲介之友會》接獲投訴，昨日貼文揭發，一位老翁連3天被女看護凌虐畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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