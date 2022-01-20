　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

驚見駱駝與金字塔　「2022燈Light西螺」跨越時空漫遊世界文明

▲2022西螺燈會「燈Light西螺」設計五大燈區，於1月23日至2月21日，一連30天在大橋廣場東側雕塑公園引西圳河岸亮麗登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2022西螺燈會「燈Light西螺」設計五大燈區，於1月23日至2月21日，一連30天在大橋廣場東側雕塑公園引西圳河岸亮麗登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林西螺鎮公所舉辦西螺燈會連續舉多年，無論是2020年美麗東側高灘地蝴蝶花海，亦或是2021年浪漫的引西圳河岸，皆吸引大批遊客朝聖，佳評如潮。2022西螺燈會「燈Light西螺」設計五大燈區，於1月23日至2月21日，一連30天在大橋廣場東側雕塑公園引西圳河岸亮麗登場。

▲2022西螺燈會「燈Light西螺」設計五大燈區，於1月23日至2月21日，一連30天在大橋廣場東側雕塑公園引西圳河岸亮麗登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2022西螺燈會「燈Light西螺」設計五大燈區，駱駝與金字塔超亮眼。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮公所說明，今年主軸概念為「跨越時空」，規劃五大主題燈區，「史前時代」、「古文明搖籃」、「文藝復興」、「科幻世界」及「河岸燈區」；從冰河時期到侏儸紀世界、千年金字塔到未來科幻之旅，帶領民眾進入截然不同的時光背景。

▲2022西螺燈會「燈Light西螺」設計五大燈區，於1月23日至2月21日，一連30天在大橋廣場東側雕塑公園引西圳河岸亮麗登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲摩艾種田台語唸法音同（不要種田），讓鄉親看了都會心一笑，雲林真的很多田。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮長鄭玲惠表示，這次以引西圳做為一條灌溉西螺的水源命脈，來象徵地球生命歷史文明的發展，是一場具有教育意義的燈會。民眾李先生表示，他和孩子都很喜歡埃及文化，對金字塔情有獨鍾，想不在西螺就可以看到世界文化遺址，真的非常期待燈會的到來。

▲2022西螺燈會「燈Light西螺」設計五大燈區，於1月23日至2月21日，一連30天在大橋廣場東側雕塑公園引西圳河岸亮麗登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

鄭玲惠也提到，另外在1月23日舉行的點燈晚會，現場將準備湯圓及麻油雞，讓大家提前圍爐賞燈並邀請全國民眾過年期間都能到西螺賞燈，來趟時空驚奇之旅。

▲2022西螺燈會「燈Light西螺」設計五大燈區，於1月23日至2月21日，一連30天在大橋廣場東側雕塑公園引西圳河岸亮麗登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2022西螺燈會「燈Light西螺」設計五大燈區，於1月23日至2月21日，一連30天在大橋廣場東側雕塑公園引西圳河岸亮麗登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林失智翁騎電動鐵馬上快速道路　快被強風吹倒！警緊急馳援

►西螺福興宮寒冬募物資　西螺警基層動員助愛送達

►西螺福興宮除夕夜發「美金紅包」　廟方：現場排隊送完為止

►騙繳保證金才能解除帳戶監管　「假檢察官」公園取款當場被逮

►快訊／黑車夜行台61自撞中央護欄　34歲男魂斷公墓納骨塔前

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

ET快訊
快訊／西堤群聚+4！用餐客再增2人　三代同堂「公公婆婆」也染
快訊／高雄一家三口確診　父有北部足跡「Ct值僅11.5」
快訊／「數位新冠病毒健康證」明起開放使用！
快訊／明起「12大場所」須出示證明　完整接種2劑才可進入
快訊／高雄一家3口染疫！父親在高雄港工作　有北部足跡
快訊／大湳市場增2確診！　「買菜母女」染疫
本土+13！歌友會小黃載「洗腎病患」、機場保全室友都染疫
快訊／增24例境外移入「15例落地採檢確診」　美國10例最多
快訊／疫情燒高雄！今增13例本土　24境外
快訊／高雄一家3口確診　「感染源待釐清」
LIVE／高雄爆確診！某幼兒園全校快篩　陳時中最新說明
快訊／台鐵死傷事故！台南=中洲雙向延誤「3車站受阻」
嘉義縣死亡車禍！　女騎士捲車底爆頭慘死
快訊／大湳市場攤商確診　600人採檢結果曝
快訊／台南行人遭區間車撞擊　當場無生命跡象
快訊／高雄某幼兒園全校快篩！　陳其邁3點緊急記者會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中天津年貨大街開跑　23日發888個新春「萬得虎紅包」

驚見駱駝與金字塔　「2022燈Light西螺」跨越時空漫遊世界文明

大湳市場攤商確診　社區600人採檢結果曝！周邊擴大清消

酒駕累犯酒後騎車未開大燈　遇多功能酒測檢知器栽了

西螺福興宮寒冬募物資　西螺警基層動員助愛送達

竹市「幸福豐年」賀歲春聯　17.5萬份今起投遞家戶

執行署台南分署　貨運曳引車及半拖車27日大拍賣

台中高美所員警自掏腰包　17戶弱勢家庭獲贈5000元紅包

竹市學測三防疫四安心　讓考生安心應試

竹市東區公共托嬰中心　22日起開放報名登記

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

茶花枯掉了女兒問那什麼花？　爸正經回「乾燥花」種2年多了

台中天津年貨大街開跑　23日發888個新春「萬得虎紅包」

驚見駱駝與金字塔　「2022燈Light西螺」跨越時空漫遊世界文明

大湳市場攤商確診　社區600人採檢結果曝！周邊擴大清消

酒駕累犯酒後騎車未開大燈　遇多功能酒測檢知器栽了

西螺福興宮寒冬募物資　西螺警基層動員助愛送達

竹市「幸福豐年」賀歲春聯　17.5萬份今起投遞家戶

執行署台南分署　貨運曳引車及半拖車27日大拍賣

台中高美所員警自掏腰包　17戶弱勢家庭獲贈5000元紅包

竹市學測三防疫四安心　讓考生安心應試

竹市東區公共托嬰中心　22日起開放報名登記

快訊／疫情狂燒　台中東山國中開第一槍：寒假輔導停辦

「兩藍對一綠」　郝龍斌喊藍白合：否則被民進黨一一擊破

蕭敬騰開春新計畫曝光！　斜槓事業再+1：挺浪漫的

宋智雅業配排到5月！一篇文70萬　韓媒爆「天價酬勞」：比巨星過分

貝齒護苗關懷無限　擴大照顧攜子入監子女

富邦產險升級「防疫保單」　日平均保費不到2.2元！

億元男宋家豪今赴日　旅日台將員全數返日備戰新球季

男近70年沒洗澡「全世界最髒」　最新檢測驚揭：免疫系統超強大

快訊／疫情燒高雄！一家三口確診　父有北部足跡「Ct值僅11.5」

曾打AZ掛急診！星卉「早起打第三劑莫德納」曝副作用　狂灌水祈禱

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

地方熱門新聞

終結「摸乳巷」佔用40年　釘子戶點頭讓土地　

大湳市場攤商確診　社區600人採檢結果曝

消防節南消辦挽袖捐熱血

「火神護祐、平安祈福2」點燈儀式登場

鋤地作畫「生命之花」　小農靈感來自女兒的國中作業

崑大公布黃偉哲連任支持度達7成

西螺福興宮發「美金紅包」　現場排隊送完為止

台電台南區處創世送年菜紅包賀年

貨運曳引車及半拖車27日大拍賣

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

南消五大隊結合義消防火宣導

台中高美所員警自掏腰包　17戶弱勢家庭5000元

力阻桃機疫情　環保稽查人員清消4百處確診足跡

精神不濟撞斷路電桿車頭全凹陷　司機及路過女子受傷送醫

更多熱門

相關新聞

西螺福興宮寒冬募物資　西螺警基層動員助愛送達

西螺福興宮寒冬募物資　西螺警基層動員助愛送達

雲林縣外移及人口老化嚴重，雲林西螺警分局基層警員利用巡邏時發掘崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮共80戶需要關懷的弱勢家庭。西螺福興宮與善心企業募集的愛心物資，今（20）日委託管區警員協助送出，希望讓弱勢家庭及獨居老人在歲末年終能感受到社會的溫暖與關懷，秉持西螺媽祖太平媽的愛共同照護弱勢族群。

雲林失智翁騎電動鐵馬上快速道路　警緊急協助

雲林失智翁騎電動鐵馬上快速道路　警緊急協助

雲林草嶺山區通聯訊號改善　雲嶺之丘收訊滿格

雲林草嶺山區通聯訊號改善　雲嶺之丘收訊滿格

斗六燈會1/22起連展38天　點亮城市新風貌

斗六燈會1/22起連展38天　點亮城市新風貌

西螺福興宮發「美金紅包」　現場排隊送完為止

西螺福興宮發「美金紅包」　現場排隊送完為止

關鍵字：

燈會西螺鎮雲林西螺鎮公所引西圳河岸

讀者迴響

熱門新聞

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

天天住飯店1.5萬「水電用到飽」　他爽問：幹嘛買房

謝和弦爆Keanna戰ØZI「床上超主動」內幕！

鳳梨偷吃4孩子媽　粉絲湧女友IG抱不平

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

即／高雄某幼兒園配合疫調全校快篩

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

台灣地底竟藏12座核四電力　比爾蓋茲搶進

快訊／ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案

Whoscall揭3詐騙手法　3種號碼開頭別接

JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳

鳳梨被爆偷吃女粉絲：是4個孩子的媽　私密床照曝光

東北風狂炸雨彈！3縣市大雨特報

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面