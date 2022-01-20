驚見駱駝與金字塔　「2022燈Light西螺」跨越時空漫遊世界文明

▲2022西螺燈會「燈Light西螺」設計五大燈區，於1月23日至2月21日，一連30天在大橋廣場東側雕塑公園引西圳河岸亮麗登場。（圖／記者蔡佩旻攝）
記者李政遠／雲林報導
雲林西螺鎮公所舉辦西螺燈會連續舉多年，無論是2020年美麗東側高灘地蝴蝶花海，亦或是2021年浪漫的引西圳河岸，皆吸引大批遊客朝聖，佳評如潮。2022西螺燈會「燈Light西螺」設計五大燈區，於1月23日至2月21日，一連30天在大橋廣場東側雕塑公園引西圳河岸亮麗登場。
▲2022西螺燈會「燈Light西螺」設計五大燈區，駱駝與金字塔超亮眼。（圖／記者蔡佩旻攝）
西螺鎮公所說明，今年主軸概念為「跨越時空」，規劃五大主題燈區，「史前時代」、「古文明搖籃」、「文藝復興」、「科幻世界」及「河岸燈區」；從冰河時期到侏儸紀世界、千年金字塔到未來科幻之旅，帶領民眾進入截然不同的時光背景。
▲摩艾種田台語唸法音同（不要種田），讓鄉親看了都會心一笑，雲林真的很多田。（圖／記者蔡佩旻攝）
西螺鎮長鄭玲惠表示，這次以引西圳做為一條灌溉西螺的水源命脈，來象徵地球生命歷史文明的發展，是一場具有教育意義的燈會。民眾李先生表示，他和孩子都很喜歡埃及文化，對金字塔情有獨鍾，想不在西螺就可以看到世界文化遺址，真的非常期待燈會的到來。
鄭玲惠也提到，另外在1月23日舉行的點燈晚會，現場將準備湯圓及麻油雞，讓大家提前圍爐賞燈並邀請全國民眾過年期間都能到西螺賞燈，來趟時空驚奇之旅。
▲2022西螺燈會「燈Light西螺」設計五大燈區，於1月23日至2月21日，一連30天在大橋廣場東側雕塑公園引西圳河岸亮麗登場。（圖／記者蔡佩旻攝）
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