騙繳保證金才能解除帳戶監管　「假檢察官」公園取款當場被逮

▲雲林斗南警分局昨日接獲報案，一名老婦遭詐騙涉洗錢罪要付保證金，警方將計就計，埋伏逮獲取贓車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「假檢察官」雖是詐騙老招數，但一些年紀較大的長輩仍有可能被騙，雲林斗南警分局昨（18）日接獲銀行報案，指出一名老婦前往欲領出鉅額現金，經行員關切才說出，是中華電信致電稱其電話費欠繳，因而涉及洗錢等罪要付保證金，警方將計就計，埋伏逮獲取贓車手。

斗南警察分局昨日上午10點多接獲京城銀行斗南分行行員通報，表示有民眾疑似遭到詐騙，轄區斗南派出所所長顏宥騏、巡佐陳建佑等人趕赴銀行攔阻；據了解，一名77歲吳姓老婦接獲詐騙集團假裝是中華電信職員，佯稱老婦電話費欠繳因而涉及洗錢等罪，要求老婦取出鉅額現金交付給車手所扮演的「假檢察官」作為「保證金」、「帳戶監管」等用途。

▲專案員警一擁而上將車手制伏在地，順利緝拿到案，也從車手身上起獲金融提款卡、現金1萬餘元及手機等證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員一聽，發現知道是詐騙集團慣用伎倆，立即安撫吳婦情緒，並耐心解釋正確的法定流程，吳婦才驚覺受騙，拿出手機讓警員檢視；警員檢視老婦與詐騙集團LINE對話過程中，員警眼尖發現詐騙犯嫌持續傳LINE要求老婦支付款項，於是將計就計，請老婦繼續假裝受騙上當，並事先備好一大袋玩具假鈔讓老婦拿放置到約定的斗南圓環公園座椅下供車手拿取。

警方於周邊部署大批警力，埋伏多時後，一名黑衣男子從計程車下車，四下張望無人後便拿取裝有假鈔的紙袋準備逃逸。專案員警一擁而上將車手制伏在地，順利緝拿到案，也從車手身上起獲金融提款卡、現金1萬餘元及手機等證物，除將黃姓車手依詐欺罪移送，將持續擴大偵辦。

▲專案員警一擁而上將車手制伏在地，順利緝拿到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，黃姓車手年僅25歲，昨天特地搭乘高鐵南下取款，辯稱為賺外快，是第一次鋌而走險，不知道後果會這麼嚴重。

斗南警分局長莊思神表示，斗南分局經常性至轄區各金融機構進行詐騙手法宣導，促進良好的警民合作關係，本次攔阻詐騙因而查獲車手就是一起成功的案例。同時提醒鄉親，檢調單位不會透過電話指示民眾交付現金，民眾接到電話切勿因情急就聽信歹徒指示，要多加詳查，以免受騙。

另寒假即將到來，學生打工求職應尋求正當管道，詢問相關公司登記是否為政府立案的公司行號，勿因貪圖不勞而獲的外快，導致自己成為詐騙集團的共犯。若遇有類似詐騙情事切記3要訣：「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，也可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

▲警員將計就計，請老婦繼續假裝受騙上當，並事先備好一大袋玩具假鈔讓老婦拿放置到約定的斗南圓環公園座椅下供車手拿取。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

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