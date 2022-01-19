　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騙繳保證金才能解除帳戶監管　「假檢察官」公園取款當場被逮

▲斗南警分局昨日接獲報案，一名老婦遭詐騙涉洗錢罪要付保證金，警方將計就計，埋伏逮獲取贓車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗南警分局昨日接獲報案，一名老婦遭詐騙涉洗錢罪要付保證金，警方將計就計，埋伏逮獲取贓車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「假檢察官」雖是詐騙老招數，但一些年紀較大的長輩仍有可能被騙，雲林斗南警分局昨（18）日接獲銀行報案，指出一名老婦前往欲領出鉅額現金，經行員關切才說出，是中華電信致電稱其電話費欠繳，因而涉及洗錢等罪要付保證金，警方將計就計，埋伏逮獲取贓車手。

斗南警察分局昨日上午10點多接獲京城銀行斗南分行行員通報，表示有民眾疑似遭到詐騙，轄區斗南派出所所長顏宥騏、巡佐陳建佑等人趕赴銀行攔阻；據了解，一名77歲吳姓老婦接獲詐騙集團假裝是中華電信職員，佯稱老婦電話費欠繳因而涉及洗錢等罪，要求老婦取出鉅額現金交付給車手所扮演的「假檢察官」作為「保證金」、「帳戶監管」等用途。

▲斗南警分局昨日接獲報案，一名老婦遭詐騙涉洗錢罪要付保證金，警方將計就計，埋伏逮獲取贓車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲專案員警一擁而上將車手制伏在地，順利緝拿到案，也從車手身上起獲金融提款卡、現金1萬餘元及手機等證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員一聽，發現知道是詐騙集團慣用伎倆，立即安撫吳婦情緒，並耐心解釋正確的法定流程，吳婦才驚覺受騙，拿出手機讓警員檢視；警員檢視老婦與詐騙集團LINE對話過程中，員警眼尖發現詐騙犯嫌持續傳LINE要求老婦支付款項，於是將計就計，請老婦繼續假裝受騙上當，並事先備好一大袋玩具假鈔讓老婦拿放置到約定的斗南圓環公園座椅下供車手拿取。

警方於周邊部署大批警力，埋伏多時後，一名黑衣男子從計程車下車，四下張望無人後便拿取裝有假鈔的紙袋準備逃逸。專案員警一擁而上將車手制伏在地，順利緝拿到案，也從車手身上起獲金融提款卡、現金1萬餘元及手機等證物，除將黃姓車手依詐欺罪移送，將持續擴大偵辦。

▲斗南警分局昨日接獲報案，一名老婦遭詐騙涉洗錢罪要付保證金，警方將計就計，埋伏逮獲取贓車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲專案員警一擁而上將車手制伏在地，順利緝拿到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，黃姓車手年僅25歲，昨天特地搭乘高鐵南下取款，辯稱為賺外快，是第一次鋌而走險，不知道後果會這麼嚴重。

斗南警分局長莊思神表示，斗南分局經常性至轄區各金融機構進行詐騙手法宣導，促進良好的警民合作關係，本次攔阻詐騙因而查獲車手就是一起成功的案例。同時提醒鄉親，檢調單位不會透過電話指示民眾交付現金，民眾接到電話切勿因情急就聽信歹徒指示，要多加詳查，以免受騙。

另寒假即將到來，學生打工求職應尋求正當管道，詢問相關公司登記是否為政府立案的公司行號，勿因貪圖不勞而獲的外快，導致自己成為詐騙集團的共犯。若遇有類似詐騙情事切記3要訣：「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，也可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

▲斗南警分局昨日接獲報案，一名老婦遭詐騙涉洗錢罪要付保證金，警方將計就計，埋伏逮獲取贓車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員將計就計，請老婦繼續假裝受騙上當，並事先備好一大袋玩具假鈔讓老婦拿放置到約定的斗南圓環公園座椅下供車手拿取。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／黑車夜行台61自撞中央護欄　34歲男魂斷公墓納骨塔前

►20公噸恐怖農藥「白藥膏」去向不明　13黑心商認了：統統拿去賣

►張麗善胞弟「削山濫墾」山坡地　張啟盟涉水保法遭起訴

►快訊／國道一北上242.5k化學槽車翻覆　狂冒白煙封3車道回堵1公里

►快訊／驚悚瞬間曝！客運擦撞機車　女騎士秒消失頭遭輾爆慘死

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
快訊／本土+10！　亞東護理師接觸者確診
LIVE／疫情多點爆發！　陳時中最新說明
只剩3天！千萬證券戶　沒改密碼將無法下單
快訊／北市宣布：校外教學、畢典及運動賽事取消至2月底
周杰倫剛過43歲生日　爆三度當爸了！　
快訊／北市防疫旅館1男突倒地　送醫不治
快訊／楊梅電子廠也爆員工確診！　650人PCR出爐
快訊／社子島開發案通過環評！　自救會赴市府抗議
倒奶主播主持台積電尾牙穿超辣！　禮服掉出超兇車頭燈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中油招考爆舞弊向槍手集團求償　因「報考人數不減反增」竟吞敗

搭電梯對男子襲臀摸下體　色男認罪性騷擾代價2萬5千元

出門拿藥竟成不歸路！女騎士遭客運輾死　司機：以為機車會靠右

成立金勤區惹怨　彰警去年阻詐2億5千萬獲警光獎

知名法官驚爆性侵！他以為可「重新追回前妻」　贍養費判決出爐

籃球賽爭搶籃板！他一拳打落前HBL球員眼角膜　下場出爐

醋夫自認被戴綠帽！約貨櫃屋談判開視訊　猛刺妻頸胸9刀放血亡

快訊／加國返台住防疫旅館突倒地　妻驚嚇報警送醫搶命1小時亡

快訊／屏東女「跌落排水溝」失溫！警消出動2車、5人救援

男改造槍枝被逮　上警車前掛念「阿嬤沒飯吃」求代買便當

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

懷胎34周發現寶寶「唇腭裂」　爸忍淚求助：盼孩子健康長大

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

中油招考爆舞弊向槍手集團求償　因「報考人數不減反增」竟吞敗

搭電梯對男子襲臀摸下體　色男認罪性騷擾代價2萬5千元

出門拿藥竟成不歸路！女騎士遭客運輾死　司機：以為機車會靠右

成立金勤區惹怨　彰警去年阻詐2億5千萬獲警光獎

知名法官驚爆性侵！他以為可「重新追回前妻」　贍養費判決出爐

籃球賽爭搶籃板！他一拳打落前HBL球員眼角膜　下場出爐

醋夫自認被戴綠帽！約貨櫃屋談判開視訊　猛刺妻頸胸9刀放血亡

快訊／加國返台住防疫旅館突倒地　妻驚嚇報警送醫搶命1小時亡

快訊／屏東女「跌落排水溝」失溫！警消出動2車、5人救援

男改造槍枝被逮　上警車前掛念「阿嬤沒飯吃」求代買便當

快訊／增44例境外移入「18例落地採檢確診」　美國10例最多

鴻海臉書彙整「全球防疫新知」　確診Omicron恐出現喉嚨痛、3大症狀

中油招考爆舞弊向槍手集團求償　因「報考人數不減反增」竟吞敗

快訊／本土+10！亞東護理師未滿10歲接觸者確診　境外增44例

快訊／新北宣布：除夕、初一路邊停車暫停收費

陽岱鋼動向引關注　投入中職還有另一方法

搭電梯對男子襲臀摸下體　色男認罪性騷擾代價2萬5千元

紅酒NFT那麼神？陳冲：在台灣發生屢約糾紛恐難善了

林文舟／「總統好惡」影響法官人事　台灣司法「反世界潮流」

亞股全倒！日股暴跌近千點　韓股跌幅逾1％

正妹「腳繞過肩膀」輕鬆剪指甲 萬名網友被嚇壞：大法師是你？

社會熱門新聞

即／客運擦撞機車　女騎士頭遭輾爆慘死

即／新店隨機殺人魔二審改判免死

林姿妙涉貪「提款餘額都是259」　本人親自解釋了

鼎泰豐師傅竟是竹聯副會長　創討債公社攬生意

YouTuber竟是「四海幫前老大」幫主接受國民黨喬事後被殺

快訊／歌手ØZI私密性愛片外流　傳將報警提告

BMW拒檢拖警100公尺　新莊勇警連轟2槍救援

半套店7年海削9千萬　驚人打手槍煉金術曝

高雄首批11名酒駕犯　殯儀館擦冰櫃

賓士男閃車撞加油站命危　女友狂踢要叫醒他

獨／烏日警分局長積勞成疾　吐血加護病房搶救

特斯拉轉彎闖「待轉區」撞女騎士

鳳山男居檢暈倒妻急通報！救護車等88分鐘才到

即／防疫旅館1男突倒地　搶命1小時不治

更多熱門

相關新聞

工會赴交部陳情提調薪3大訴求　中華電回應了

工會赴交部陳情提調薪3大訴求　中華電回應了

中華電信工會今赴交通部提出三大訴求，包含「組織調整落實協商」，「調薪未達標」及「應將新制勞退提撥率至15%以上」。對此中華電信官方回應，會持續與工會溝通，也強調，2022年調薪的範圍及幅度均比往年更大，而公司各類人員退休金提撥與給付均依法辦理，符合法規規定及市場水準。

高雄燈會暖身　雙舞台跨年晚會收看人數曝

高雄燈會暖身　雙舞台跨年晚會收看人數曝

101跨年夜上網流量　高出平常10倍

101跨年夜上網流量　高出平常10倍

幸福企業！中華電信宣布明年調薪4%　加發5千元激勵獎金

幸福企業！中華電信宣布明年調薪4%　加發5千元激勵獎金

「品牌聲望大調查」抽10支iphone

「品牌聲望大調查」抽10支iphone

關鍵字：

保證金中華電信洗錢罪假檢察官

讀者迴響

熱門新聞

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

即／客運擦撞機車　女騎士頭遭輾爆慘死

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

「鄰居占位為王」神人曝1招：從此沒人敢停

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

Keanna、ØZI約砲暈船撕破臉？她揭「砲友5大鐵則」

桃園市本土+14　新增3學校停課

Keanna離婚2天就曬327刺青！　他幫揪時間點

ØZI性愛片外流首現身！

即／新店隨機殺人魔二審改判免死

林姿妙涉貪「提款餘額都是259」　本人親自解釋了

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面