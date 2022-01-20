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西螺福興宮寒冬募物資　西螺警基層動員助愛送達

▲西螺福興宮與善心企業募集的愛心物資，今日委託西螺警分局基層警員協助送出，希望讓弱勢家庭及獨居老人在歲末年終能感受到社會的溫暖與關懷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮與善心企業募集的愛心物資，今日委託西螺警分局基層警員協助送出，希望讓弱勢家庭及獨居老人在歲末年終能感受到社會的溫暖與關懷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲雲林縣外移及人口老化嚴重，雲林西螺警分局基層警員利用巡邏時發掘崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮共80戶需要關懷的弱勢家庭。西螺福興宮與善心企業募集的愛心物資，今（20）日委託管區警員協助送出，希望讓弱勢家庭及獨居老人在歲末年終能感受到社會的溫暖與關懷，秉持西螺媽祖太平媽的愛共同照護弱勢族群。

西螺警分局分局長張明盛表示，警察是人民的褓母，除一般勤務作業外，利用巡邏時發掘弱勢、給予關懷都是重要的業務。透過警察同仁利用勤務空檔親自將物資送達民眾手中，並且幫太平媽服務發送社會關懷的愛心，春節來臨也開始加強春安工作與宣導，讓民眾平安、開心過年。

▲西螺福興宮與善心企業募集的愛心物資，今日委託西螺警分局基層警員協助送出，希望讓弱勢家庭及獨居老人在歲末年終能感受到社會的溫暖與關懷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮與善心企業募集的愛心物資，今日委託西螺警分局基層警員協助送出，希望讓弱勢家庭及獨居老人在歲末年終能感受到社會的溫暖與關懷。（圖／記者蔡佩旻攝）

張明盛說，許多西螺鎮轄內善心人士瑞春醬油公司、環陞貨運公司、西螺鎮農會、漢光農業生技公司、晶品農產公司、聖弘普度祭品公司、漢典食品公司等各界共同捐贈物資，希望寒冬之際針對弱勢家庭與獨居老人收到物資也收到暖意，一起過好年，希望今日之舉能響應更多社會上有能力的人共襄盛舉。

▲西螺福興宮與善心企業募集的愛心物資，今日委託西螺警分局基層警員協助送出，希望讓弱勢家庭及獨居老人在歲末年終能感受到社會的溫暖與關懷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺警分局長張明盛帶領員警，一同將一箱箱物資搬上車。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮農會總幹事廖錦富提到，每年福興宮辦理寒冬送暖的活動，秉持社會公益關心社會上需要幫助的人。今年也很榮幸可以一起參與，跟著太平媽的腳步來發送關懷物資，讓這次受助的對象獨居、單親、隔代教養或是行動不便的長者可以安心過年。

▲西螺福興宮與善心企業募集的愛心物資，今日委託西螺警分局基層警員協助送出，希望讓弱勢家庭及獨居老人在歲末年終能感受到社會的溫暖與關懷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮與善心企業募集的愛心物資，希望讓弱勢家庭及獨居老人在歲末年終能感受到社會的溫暖與關懷。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，每年西螺分局與福興宮配合許多活動，不論是藝文、警政宣導、愛心捐血或寒冬送暖到偏村關懷弱勢，我代表福興宮董事會在此感謝西螺分局，從最基層的員警在平時的巡邏、訪查勤務中記錄下一戶戶與每位需要受到關懷的弱勢家庭與獨居老人，在過年前由各界善心均贈物資，再由基層員警、義警一一分發與探視，相當不簡單。希望贈與物資能讓收到的人感受到社會暖意，也讓媽祖慈悲為懷的精神持續延續。

▲西螺福興宮與善心企業募集的愛心物資，今日委託西螺警分局基層警員協助送出，希望讓弱勢家庭及獨居老人在歲末年終能感受到社會的溫暖與關懷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲過警察人員與義警利用勤務空檔親自將物資送達民眾手中，發送社會關懷的愛心，春節來臨也開始加強春安工作與宣導，讓民眾平安、開心過年。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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