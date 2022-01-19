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西螺福興宮除夕夜發「美金紅包」　廟方：現場排隊送完為止

▲雲林西螺福興宮太平媽祖廟已有305年歷史，除夕夜循古禮舉行開廟門、發美金紅包，信眾吃完圍爐飯後，晚上9點就到廟前排隊領取紅包添財氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林西螺福興宮太平媽祖廟已有305年歷史，每年除夕夜循古禮舉行開廟門、發美金紅包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林西螺福興宮太平媽祖廟已有305年歷史，除夕夜循古禮舉行開廟門、發美金紅包，信眾吃完圍爐飯後，晚上9點就到廟前排隊領取紅包添財氣，去年台中一位女仲介將美金放在財位作招財錢母，順利交易多筆土地，有感媽祖美金紅包招來好運，到廟還願添50萬元油香，有民眾打電話到廟要預約美金紅包；廟方表示，美金包開廟門後發送給現場祈福的信眾，不開放預約。

西螺福興宮每年在除夕夜舉辦與太平媽一起守歲慶團圓活動，至大年初一施放高空祈福煙火後，隨即開廟門發送美金紅包，已成台灣歲時祭儀農曆春節廟宇盛事，今年已邁入第17年發放象徵一元復始、萬象更新的一元美金紅包；2022年壬寅年為虎年，以「福虎生財」為主題設計，充滿年味的老虎年畫形狀的賀卡非常討喜。

▲雲林西螺福興宮太平媽祖廟已有305年歷史，除夕夜循古禮舉行開廟門、發美金紅包，信眾吃完圍爐飯後，晚上9點就到廟前排隊領取紅包添財氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林西螺福興宮太平媽祖廟已有305年歷史，除夕夜循古禮舉行開廟門、發美金紅包，信眾吃完圍爐飯後，晚上9點就到廟前排隊領取紅包添財氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台中市一位陳姓婦人從事土地開發仲介業，數年前除夕夜到西螺福興宮拿到太平媽紅包，將美金抽出放在財位及皮包內作為招財錢母，起初乏人問津的土地，變得熱門搶手，交易越來越順暢，她認為是太平媽美金紅包發威招來好運，幾年來除夕夜吃完圍爐飯後，就立即南下雲林西螺福興宮廟前廣場，等候領取紅包，在元宵節前再回廟向媽祖上香還願。

去年在2月元宵節前一天，陳姓婦人攜帶素果、香、茗等貢品，前往西螺福香宮向西螺媽祖太平媽上香祈福還願，拿出50萬元向櫃台服務人員，表明要添油香，陳姓婦人短暫停留後離去。農曆春節將至，有許多信眾紛紛去電福興宮，怕現場領不到希望能預約美金紅包，也有信眾表明願意添油香換領美金，礙於公平原則才現場發送，廟方委婉說明索取過程。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，每年除夕都會發放具紀念性限量版美金紅包，依據12生肖設計賀卡，今年延續前年所加碼的8800份，在子時開廟門後，於廟前廣場發放，以防疫為優先，也感謝民眾參與活動配合防疫配戴口罩。

▲雲林西螺福興宮太平媽祖廟已有305年歷史，除夕夜循古禮舉行開廟門、發美金紅包，信眾吃完圍爐飯後，晚上9點就到廟前排隊領取紅包添財氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林西螺福興宮太平媽祖廟，每年除夕夜循古禮舉行開廟門、發美金紅包，信眾吃完圍爐飯後，晚上9點就到廟前排隊領取紅包添財氣，款式可愛討喜，吸引鄉親搜集每年不同樣式紅包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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