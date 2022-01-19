基地台蓋好了！雲林草嶺山區通聯訊號改善　雲嶺之丘收訊滿格

▲縣府今日於雲嶺之丘舉行「草嶺地區通訊品質改善啟用」記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣古坑草嶺山區，長期以來通訊品質不佳，面對通訊需求，雲林縣長張麗善於2021年初責成工務處汪令堯處長改善草嶺地區通訊問題。透過多次與各大電信業者、國有財產署與台電等相關單位的討論及會勘，基地台於2021年12月24日在山霖峰茶廠建設完畢，30日展開通訊測試收訊情況有明顯的改善。

雲林縣政府指出，草嶺位於雲林縣山區，為全縣平均海拔最高區域，同時坐擁豐富的自然景觀與觀光景點，萬年峽谷、峭壁雄風、雲嶺之丘與五元兩角。去年開始舉辦的「草嶺櫻花季」更是為草嶺地區帶來數以萬計的人潮，隨著絡繹不絕遊客的到來，與之相伴的還有更大的交通及通訊需求。

▲中華電信設置於雲嶺之丘的強波器。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

草嶺地區受限於位置與地形因素，部分地區仍處於訊號死角。如雲嶺之丘與五元兩角，雖為草嶺地區觀光熱點，但由於山勢阻擋而訊號不佳，在訊號改善前平均僅有大約2-3格的訊號，部分區域甚至沒有收訊。工務處於2021年3月邀請國內四大電信業者，及相關單位經三次會議以後，由中華電信、遠傳電信與台灣大哥大三家電信公司率先在竹山建置展頻微波電路並於山霖峰茶廠設置基地台。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，時代不一樣了，生命要素除了陽光、空氣、水之外，還要再加上WIFI，不管是救災、資訊傳達，建構WIFI好的環境是不可或缺的，今天很開心跟大家來宣布，以後來草嶺，訊息暢通無阻。



今由中華電信經理楊文永代表向鄉親簡報雲嶺之丘、五元兩角訊號改善計畫，中華電信雲林中心總經理張肇家亦指出，提升雲嶺之丘、五元兩角等大草嶺地區通訊品質，我們三家電信業者齊心努力，配合縣政不遺餘力。

▲中華電信雲林中心總經理張肇家出示手機，訊號顯示滿格狀態。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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