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黃偉哲發送「給家長的一封信」　叮嚀家長及學生寒假不忘防疫過好年

▲台南市長黃偉哲在其臉書針對「線民」指控PO文，並強調市政做得好不好？請直球對決，市民自有評斷；不必以刻意的模糊打擊他，因為他光明磊落，禁得起考驗。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）

▲寒假即開始，面對國內近期新冠肺炎疫情變化快速，市長黃偉哲特發送「偉哲市長給家長的一封信」，呼籲全體家長及學生注意防疫過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1月21日寒假即開始，面對國內近期新冠肺炎疫情變化快速，市長黃偉哲特發送「偉哲市長給家長的一封信」，呼籲全體家長及學生，面對傳染力強的Omicron變異株，每個人都要隨時做好個人自主健康管理，勤洗手、戴口罩、生病不外出，避免到人潮擁擠的場所，才能享有一個健康、快樂的假期生活。

黃偉哲市長表示，台南市在全體家長的共同努力之下，創造連續200多天零確診的紀錄，並且自2021年5月起，市府團隊即以超前部署的戰鬥力，做好各項防疫工作，包含防疫物資整備、校園安全管理、學生防疫衛教、停課不停學等，同時首創全台唯一公版直播教學，締造高達900多萬人次的瀏覽量，讓全體國人見識台南教師團隊的精彩。

黃偉哲市長也不忘提醒，寒假期間，除落實防疫措施外，學生仍應注意室內外各項活動安全，包括瓦斯、用電、交通安全，同時家長也應留意學生情況，讓每個孩子養成健康生活的好習慣，度過充實的假日。

▲寒假即開始，面對國內近期新冠肺炎疫情變化快速，市長黃偉哲特發送「偉哲市長給家長的一封信」，呼籲全體家長及學生注意防疫過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝補充說，面對捉摸不定的疫情，教育局機動調整，即使各項活動深受疫情影響延期或暫緩辦理，但教育局政策推動不僅沒有打折，甚至多項業務於全國排名皆名列前茅，如2021年一般性教育補助款考核獲得全國第一名、2021年地方政府辦理學校健康促進計畫獲全國特優、2021年教育部教學卓越獎獲2金4銀、2021年教育部閱讀磐石獎5校獲獎全國第二等，同時教育局仍持續推動午餐中央廚房化、學校電力系統改善，班班有冷氣及太陽能光電、遊戲場、跑道改善等，全力以赴，務必提供臺南市學子們一個舒適、健康又安全的就學環境。

▲寒假即開始，面對國內近期新冠肺炎疫情變化快速，市長黃偉哲特發送「偉哲市長給家長的一封信」，呼籲全體家長及學生注意防疫過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，寒假期間，除落實防疫措施外，考量疫情期間，學生使用平板及在家時間增加，包括用眼健康及網路互動都應多加注意，仍應注意避免讓學生接觸網路賭博及過度沉迷於網路，家長亦應主動關心孩子身心狀況，若假期間決定在家不外出，也可透過教育部及教育局相關線上資源學習，共同協助學生度過一個充實的寒假生活。

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