高雄零本土破功！1家三口確診　好市多、幼兒園大消清畫面曝

記者吳世龍、賴文萱、林冠吟／高雄報導

高雄20日新增一家三口確診！高市府除緊急召開疫情說明會外，也緊急對確診幼子所就讀幼兒園與其家長職場足跡等地進行全面清消，所幸目前幼兒園部分採檢79人，除2位結果尚未出爐外，其餘77人初步快篩結果均為陰性，目前也已安排家長和幼兒全數入住防疫旅館檢驗隔離。而根據高雄市府最新疫調足跡顯示，其母親（案18157）曾在15日前往好事多中華店採購，衛生局也緊急對幼兒園與好市多中華店進行清消的畫面曝光了。

▲高雄一家三口確診！衛生局緊急對該名幼兒所就讀的幼兒園進行全面清消。（圖／記者吳世龍翻攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局表示，目前三名個案針對就讀學校、職場、到過足跡共匡列362人，後續也將依據採檢及疫調狀況進行隔離，並以交通車直送到隔離專責旅館。針對案18155目前分別匡列診所25人、家人5人、幼兒園79人、游泳池15人；案18156則為高雄港麥拉倫輪船5人、新光輪船1人、交通船1人、診所13人；案18157則為職場218人，三個案共匡列362人。

▲▼高雄一家三口確診！衛生局緊急對該名幼兒所就讀的幼兒園進行全面清消。（圖／記者吳世龍翻攝）



而下午，高雄市衛生局也緊急派遣人員進駐幼兒園周遭，與其母親曾到過的好事多中華店，工作人員穿上防護衣全面武裝進行消毒。

▲▼高雄一家三口確診！衛生局緊急對有確診者足跡到過的好事多進行全面清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

