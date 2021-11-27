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祭天祈福遶境登場！徐榛蔚傅崐萁3跪12叩獻疏文　祈求福澤花蓮

▲▼花蓮各宗教祭天祈福暨全縣遶境活動於小巨蛋體育館舉辦開幕儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮各宗教祭天祈福暨全縣遶境活動於小巨蛋體育館舉辦開幕儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣辦理各宗教祭天祈福暨全縣遶境活動，27日於小巨蛋體育館開幕，縣長徐榛蔚偕同花蓮縣各宗教團體及全國信衆齊聚一堂，虔誠祈求上蒼庇祐花蓮縣運昌隆，人民安居樂業，場面莊嚴隆重。

縣長徐榛蔚擔任主祭官，偕同陪祭官立法委員傅崐萁、副縣長顏新章、花蓮縣後備指揮部指揮官張誼德上校及經濟部水利署第九河川局局長謝明昌等人行三獻吉禮、三跪十二叩首最敬禮，並恭讀祭天祈福大典疏文，祈求天祐花蓮、福澤花蓮。

徐榛蔚感動表示，花蓮位處太平洋地震帶與颱風頻繁的區域，因為有各位家人誠心祈禱，讓這次圓規颱風超過年降雨量一半以上降雨的影響降到最低。感謝軍方後指部與花指部在颱風期間提供的協助，警察弟兄協助撤離居住在土石流潛勢區域的民眾，讓大家都平安無事。

徐榛蔚接著說，新冠疫情讓我們心中陷入膠著，感謝天地保佑歲末年終還能聚在一起，花蓮的交通不便使我們要做的努力更多，縣府會積極向中央爭取一條平安回家的路，讓父母不用為孩子的歸途擔憂。

立法委員傅崐萁表示，花蓮這幾年經歷風雨，但是有各位鄉親共同發心感動天地，讓大家有信心面對挑戰，渡過難關，感謝在場所有家人，我會為花蓮建設努力，守護國家。感恩有你，我們持續站起來不怕風雨，只要花蓮的明天會更好，花蓮因你們幸福平安，願天地祝福所有鄉親身體健康，家庭幸福。

▲▼花蓮各宗教祭天祈福暨全縣遶境活動於小巨蛋體育館舉辦開幕儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚偕同花蓮縣各宗教團體虔誠祈求上蒼庇祐花蓮縣運昌隆，人民安居樂業，場面莊嚴隆重。

祭天祈福邁入第12個年頭，在歲末年終之際，各宗教陸續啟動祈福儀式，感謝花蓮各族群彼此和睦，互相包容與關懷，感謝信眾齊聚一堂，共同為花蓮祈福，以及各宗教給鄉親信眾安定、富足的心靈，為家庭帶來幸福、為社會帶來和諧、為世界帶來和平。

今日開幕式結束後，全縣遶境也正式起跑，直至12月4日為期共計8天。首站為新城鄉全鄉遶境，遶境車隊於下午5時集結於新城鄉興田協天廟，車隊緩緩遶經鄉內各宮廟及村里，祈求神明保庇，竭誠邀請鄉親朋友們一同參與，共同為花蓮祈安。今年特別邀請台南土城正統鹿耳門聖母廟文館三媽及鹽雕媽祖駐駕，與眾神靈一同在小巨蛋護祐花蓮。

閉幕典禮12月4日亦在小巨蛋舉行，禮成之後開始花蓮市遶境，為慶祝遶境圓滿完成，在六期重劃區辦理遶境晚會，除宮廟慶典表演外，還規劃廟口市集，且邀集本縣知名廟宇設攤簡介宮廟歷史，並陳展古早童玩體驗及食品，民眾也能向神明擲筊祈求平安符。

擲筊比賽獎品有GOGORO及IPHONE13等大獎，邀請鄉親共同參與，另外還特別邀請女子國樂團-靚悅國樂，讓現場參加擲筊比賽的民眾，沉浸於悅耳的音樂，詳細活動內容請搜尋「各宗教花蓮祭天祈福暨遶境活動」粉絲專頁，藉由各宗教的力量，一同為花蓮祈安滿福。
 

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