觀光節徐榛蔚傅崐萁深情合唱　于美人透露花蓮免費營養午餐由來

▲▼太平洋觀光節「紅人榜巨星之夜」，衆多歌手舞台上接力獻唱熱力颷舞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太平洋觀光節「紅人榜巨星之夜」27日晚間東大門廣場熱力登場，由玖壹壹、許富凱、曹雅雯、陳孟賢、林喬安、林孟宗、余凱揚、吳美琳熱力獻唱。花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁在晚會氣氛最高潮時登場，並深情合唱鄧麗君名曲「我只在乎你」，精湛的歌喉讓台下聽眾聽得如癡如醉，與超人氣主持人于美人、蔡昌憲、許志豪共同迎接嶄新的一年。

徐榛蔚表示，太平洋觀光節收錄全亞洲最經典的聲音，同時也是國際流行舞台指標性活動、流行的朝聖舞台人才輩出，歡迎全國遊客共同走進花蓮，欣賞最盛大的音樂饗宴。

主持人于美人有感的説出，立委傅崐萁在縣長任內視察國小校園，發現其中一個班級內僅有五名學生正在吃營養午餐，其餘學生卻集中在學校廚房吃飯，經詢問之下，才得知其餘學生因家境清寒，沒錢繳交營養午餐費用，老師不忍學生沒午餐吃，才自掏腰包為學生提供餐食。因此推行全縣免費營養午餐政策，徐縣長也延續傅立委的縣政措施，讓所有的孩子享有平等的權益與尊嚴，可以安心勤於學習，打造美好的幸福花蓮。

台語流行音樂女歌手林喬安首先登場，帶來經典台語曲目，真情流露的演出與充滿感情的歌聲，讓全場聽眾陶醉不已。台語百萬關主林孟宗雄渾的歌喉及精湛舞步，打開歌迷視聽覺感官，引導台下的聽眾進入他的音樂世界。

▲花蓮縣長徐榛蔚與傅崐萁上台合唱「我只在乎你」。

金曲歌后曹雅雯深情款款的歌聲讓台下歌迷聽得如癡如醉。紅人榜人氣選手「全球巨星」陳孟賢、余凱揚、吳美琳接力獻唱，台下聽眾隨著音樂起伏、自在擺動，忘卻夜晚的寒冷。

▲主持人于美人透露花蓮校園營養午餐的由來。

金曲歌王許富凱演唱台語歌曲，極富節奏張力、富有情緒的旋律，如同敘述故事般的呢喃，緩緩牽動歌迷的情緒，讓大家感動萬分。

壓軸台式嘻哈團體玖壹壹出場即引爆全場熱情，演唱「Local Intro+Local」、「打鐵」、「愛你不踩煞車」、「嘎勒阿勒」、「9453」、「明天再擱來」等主打歌，琅琅上口的歌詞讓許多粉絲大聲跟著唱，魅力席捲全場，將氣氛帶到最高點。