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看完電影「1舉動」超多人做！網全氣炸撻伐：讀到碩士還無知

電影院、看電影（圖／達志影像／美聯社）

▲電影播放前，戲院多會再三提醒不能拍照。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

《蜘蛛人：無家日》上映以來好評不斷，前往戲院觀賞的人也很多。姑且不論暴雷問題，戲院明明禁止拍照，卻總有人會偷拍並上傳至IG限時動態，這種人到底在想什麼？底下網友熱議，還有不少人直呼「快點檢舉！」

有網友在Dcard上，以「看完電影硬要在片尾拍照」為題發文，提到戲院、影廳明明再三強調不能拍照、錄音、錄影，但卻總有些人會偷偷拍下片尾畫面，並上傳至IG限時動態，這些人到底在想什麼？原PO也貼出截圖，直言該名拍攝者都已經讀到碩士了，怎還不知道這會觸犯著作權法？

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▲電影院（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲多數網友撻伐偷拍的行為。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友也留言撻伐該行為，「真的每看到一次拍片尾限時都想嗆一次欸，不過可能他們太無知，認為片尾或字幕沒劇情就不算吧」、「建議拍票根就好了」、「我有提醒過別這樣拍，但得到的答案是干你屁事」、「真的超煩的，很想檢舉但現在神經病太多了，真不知道是無知還是硬要」、「為什麼不拍票根就好？票尾動畫難道就不是創作人的心血嗎」。

還有不少人看不下去，紛紛直呼快檢舉，「檢舉下去啦！真的」、「你趕快去檢舉啊」、「檢舉他吧」。原PO則在留言區表示，「已寄信給經濟部智慧財產局了」。此外，也真有網友坦言不知道不能拍片尾，「對不起！我以為片尾可以拍，看到這篇才知道也不行，以後不會了！」

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