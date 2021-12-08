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調查局頒獎國安微電影作品　佼佼主持盛讚給獎金很大方

記者黃哲民／台北報導

調查局今年以《國家安全拍出影響力》為題，首度公開徵選微電影宣傳片，共有50件作品報名，最後由女大生黃薏宣以3分鐘粵語片《05:07（五點零七分》奪得金獎與50萬元獎金，並於今天舉辦頒獎典禮，黃女受獎表示要捐款社福團體與動保團體，主持典禮的藝人黃子佼調侃「妳自己總要留個49萬吧，以後拍片要花錢啊！」並戲稱在片中擔任演員的黃女家人沒到場，那就「不要告訴他們」。

▲▼調查局舉辦「國家安全拍出影響力」微電影徵選頒獎典禮 。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局舉辦「國家安全拍出影響力」微電影徵選頒獎典禮 ，法務部長蔡清祥（後左六）、調查局長王俊力（後左七）與得獎者合照。（圖／記者黃哲民攝）

調查局今在張榮發基金會11樓國際會議廳舉辦頒獎典禮，行政院各部會包含軍方幾乎都派員出席，影評人膝關節、半瓶醋也到場相挺，受邀主持的黃子佼展現控場功力，營造有如金馬獎典禮氣氛，黃子佼並強調，得了金馬獎是沒有獎金的，但調查局微電影徵選獲獎作品有獎金，「是不是很大方！很有誠意！」

▲▼調查局舉辦「國家安全拍出影響力」微電影徵選頒獎典禮 。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局舉辦「國家安全拍出影響力」微電影徵選頒獎典禮 ，5位佳作得主各獲5萬元獎金。（圖／記者黃哲民攝）

目前仍就讀大學影視科系的黃薏宣，以《05》一片傳達明辨網路訊息真假、防制境外敵對勢力假訊息的重要性，但片長僅約3分鐘，幾乎是50部參賽影片最短的作品，且2位演員都沒台詞，而是以粵語旁白訴說意念，被評審團視為「意識流」作品。

黃薏宣領獎時，被黃子佼故意連珠砲似地秀了一段廣東話給逗得不知所措，她表示自己不是香港人，只是關注香港情勢，並因而發想出《05》的靈感，因為拍攝、剪輯後製多半在上午5時許，所以取這個片名，她認為若能做好防制分化、反滲透，「這個世界會變得很安全、美好！」

黃子佼聽黃薏宣說打算撥出一些獎金，捐給社福團體與動保團體，當下調侃「妳自己總要留個49萬吧，以後拍片要花錢啊！」由於黃女表示在片中擔任演員的2位家人沒到場，黃子佼戲稱那就「不要告訴他們」。

從事建築業的葉森源以《日光》一片奪得銀獎和25萬元獎金，《日光》描述人父為了籌錢替獨生女換心，而面臨出賣公司營業秘密給對岸換得高額報酬的道德難題，最後選擇從小幻想自己是正義超人的純真之心，決定捍衛國家安全。

黃子佼稱讚葉森源拍得很棒，但「一定要搞得那麼悲情嗎，看了很揪心耶！」葉男笑說希望影片有亮點，「用一個溫馨故事，去反省，原來國安的事情，每個人、每個家庭都要去關心！」

經營工作室的詹佳儒以公司名義，拍攝《優惠？真的優惠？》奪得銅獎與10萬元獎金，他飾演片中邪氣的房仲一角，不斷用免費住1個禮拜的優惠，將有意購屋者全身家當騙光光。他表示片中的房仲代表對岸，提供非常多優惠，過程中，「我們的技術、專業，全被對岸一一拿走，最後什麼都沒了，被趕回來」，這是影片想要暗示的事情。

評審團另選出5件作品列為佳作，各有5萬元獎金，包括女主角在同學會警覺男同學打探自己工作業務機密的《吹牛撲克牌》、網紅開直播疫情假訊息牟利的《致命直播》、全民維護國安有如堆積木遊戲的《國家安全幸福長久》、以武俠布袋戲偶呈現闢謠重要性的《國安風雲之暗潮洶湧》，以當選立委的政壇新星到對岸捲入個人前途和國家安全角力的《雄風》。

此外，新北市立新北高工學生拍攝的《警覺》，描述上網張貼研究資料炫耀卻遭人鎖定竊密，幸好及時防範的案例，獲選網路人氣獎與2萬元獎金。得獎影片將上傳YouTube公開播放，輸入關鍵詞「國家安全拍出影響力」搜尋，就可點閱與分享。

▲▼調查局舉辦「國家安全拍出影響力」微電影徵選頒獎典禮 。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局舉辦「國家安全拍出影響力」微電影徵選頒獎典禮 ，法務部長蔡清祥致詞肯定參賽者創意表現。（圖／記者黃哲民攝）

法務部長蔡清祥致詞表示，調查局曾拍攝《機密訊號》、《極光風暴》、與《格瑞特真相》3部宣導國家安全的影片，上網後獲得許多迴響，這此改用徵選影片，以拍電影、講故事的方式來傳達維護國家安全的重要，很有意義。調查局長王俊力表示，首次公開徵選就獲得熱烈參與，比賽難免輸贏、有些遺憾，但「以後我們還會繼續舉辦，鼓勵更多的民眾參與，更重視國家安全的維護！」

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