郝龍斌喊藍白合　何志偉：與柯文哲合作沒好下場

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

前國民黨副主席、前台北市長郝龍斌19日拋出台北市長選舉「藍白合」，但民眾黨主席、台北市長柯文哲反譏應該「藍綠合」，民眾黨再一一擊敗。對此，民進黨立委何志偉20日表示，與柯文哲合作沒好下場。

何志偉20日表示，要幫國民黨立委蔣萬安叫屈，蔣萬安就像很美麗的雕塑品，好看但不太會動，很多重大議題包含核能議題，蔣萬安不敢表態；至於藍白怎麼合作，應該看柯文哲過去幾年合作的狀態，幾乎都沒有什麼好下場，「你們要合就祝福你們」。