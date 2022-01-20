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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「黃珊珊誤上柯文哲賊船」　王世堅：她被殘忍拋棄後會回鍋選立委

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（資料照／記者袁茵攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市副市長黃珊珊表態參選2022台北市長，但民進黨台北市議員王世堅稱，台北市長柯文哲會把她當成「藍白合伴手禮」，前台北市長郝龍斌昨也喊話要「藍白合」，否則兩敗俱傷。王世堅20日受訪時，肯定柯文哲會拋棄黃珊珊，並稱在這情況下，黃會回鍋選區域立委。

王世堅今（20日）在錄製完媒體人黃暐瀚的廣播專訪後接受媒體訪問，被問到「藍白合」黃珊珊一定會被拋棄？王世堅表示，對，對黃珊珊而言太過殘忍；黃對北市的市政治理理念，有自己很深入的看法跟做法，且參選擔任台北市長，應是黃在政治上設定的終極目標，如果柯文哲「藍白合」而放棄黃珊珊，真的是太殘忍了。

王世堅又說，就因為柯文哲當初邀約黃珊珊，稱要推薦她參選台北市長，而誤上了柯文哲的賊船，被其利用。

在這樣的情況下，黃珊珊未來命運如何發展？王世堅認為，柯文哲只顧自己，完全不會考慮黃珊珊政治上的前途，柯文哲一向就是那麼自私，如果黃珊珊真的被柯文哲拋棄，相信她會回鍋參選區域立委。

先前王世堅講柯文哲把黃珊珊當「藍白合伴手禮」，反被柯嗆，以前號稱是「扶龍王」，幾乎講的每一樣都顛倒發生。對於柯文哲的此番指教，王世堅回應，柯文哲一向胡說八道慣了，「他可以看看我過去預言的準確程度」，柯當然是被問急了，才必須說他是隨便說說、扶龍王。

王世堅酸，柯文哲經常就是文不對題、答非所問，不然就是刻意支開大家的問題，但柯內心想的跟實際做的，一定是進行當中，所以被記者問到就覺得心虛，不知怎麼回應。

至於現在「藍白合」風波盛行，認為國民黨立委蔣萬安現在不表態參選台北市長是好事嗎？什麼時候表態是比較好？王世堅說，相信蔣萬安越來越感受到台北市長競爭的激烈，所以相信他短時間內就會宣布參選；當然一方面這個表態也可促成「藍白合」的談判。

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