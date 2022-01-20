周玉蔻大罵陳時中「懦夫」　柯文哲笑回：辛苦！拿哪個派系的錢？

▲柯文哲出席「2022三層崎花海-走吧我們去看花」開幕式活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

近期有民眾反映在台北市預約不到高端，連衛福部長陳時中都說，太太在問哪裡可打高端，使資深媒體人周玉蔻20日於廣播節目中狂轟台北市政府15分鐘，甚至批評陳時中「太軟弱、懦夫」。對此，台北市長柯文哲20日直言，「她CP值還滿高的，領這麼少錢、做這麼多事。」還反問周玉蔻是拿哪個派系的錢。

柯文哲20日上午出席「2022三層崎花海-走吧我們去看花」開幕式活動，被問到周玉蔻為了高端在節目批評台北市15分鐘，柯文哲回應，「哎唷！辛苦她了！她CP值還滿高的，領這麼少錢、做這麼多事，不簡單。」

至於周玉蔻罵陳時中太懦弱，柯文哲笑稱，「她是拿哪個派系的錢？」台北市預約不到莫德納的人更多，「我佛慈悲、阿彌陀佛。」

周玉蔻20日在「新聞放鞭炮」專訪中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎，但開場她就先憤怒表示，自己第三劑要打高端都遲遲預約不到。她也當場示範用手機進入1922預約平台，執行身分認證後，上面顯示「本期可預約，開放預約時間2022年1月18日10點，追加劑、第三劑可開始施打日期為2021年12月24日」，但接著就沒有下一步，直接被登出。

周玉蔻錯愕的說，她從上一期開始到現在都不停上平台預約，但結果都是一樣的。她也痛批，身為一個台北市民這麼可悲？放假沒高端可打，1922平台要預約進不去，在廣播節目示範給大家看也證明就是這樣，「是怎樣啦！你們在莊孝維？」接著便砲轟台北市政府長達15分鐘。

不過，台北市衛生局20日回應，北市於中央1922平台第20期疫苗，由原先提供高端疫苗服務量7200人增加至8900人，此外台北榮總也加開假日萬人追加劑特別門診5000人的高端疫苗，1月23日至30日北市府共計提供1萬3900人的高端服務量能，截至1月20日12時尚有剩餘3590人的預約數量，請民眾多加利用。