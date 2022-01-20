趙少康要民眾黨「放棄小我去想大我」　支持「藍白合」挺蔣萬安

▲中廣董事長趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

前台北市長郝龍斌昨（19日）接受專訪時，呼籲國民黨與民眾黨應在野團結談政黨合作，引起各界關注。對此，中廣董事長趙少康今（20日）表示，民眾黨與國民黨合作才能贏過民進黨，但仍要看民眾黨希望擴張勢力、還是下架民進黨。他認為，民眾黨要「放棄小我去想大我」，並表態支持國民黨立委蔣萬安參選台北市長。

針對台北市長藍白是否應合作，趙少康受訪時表示，「蔣萬安我想已經布署蠻久了，只是沒宣布而已，宣布跟沒有宣布我想大家也都知道，可能他會參選」，主要因為民眾黨會推台北市副市長黃珊珊、黃珊珊如果拿到18%的票就麻煩，因為我們看民進黨過去拿的票，最少35%、最多可以拿到42%，如果拿到42%加上18%就是60%（民進黨的票加上黃珊珊的票），那就會贏過40%，如果蔣萬安拿40%黃珊珊拿18%（蔣萬安與黃珊珊合作）、這樣就是58%，那民進黨42%就贏（藍白合作贏過民進黨），會贏一點，所以郝龍斌才認為應該合。

趙少康強調，那當然合也不是那麼容易，到底誰要讓等等（禮讓民代席位），合的話不只是市長要合、議員都要拿出來談的，因為民進黨可能會推6個議員，以前親民黨跟國民黨談的時候，也是有禮讓親民黨一些議員或是立委、這是全面的問題，而且可能還不是2022的問題，還牽涉2024的問題。

趙少康據此表示，整體來講要不要合、目標是什麼，那假如說民眾黨的目標是自己攻城掠地，「雖然沒當選、但是能多幾個議員也好、能建立一些灘頭堡也好」，這是一回事。假如說目標是要民進黨下架，就是不要民進黨繼續幹下去、民進黨幹下去對台灣對人民不好、必須要取代民進黨，這又是另外一種考慮。

趙少康認為，這要看國民黨跟民眾黨他們怎麼想，「那我是覺得說在野黨是合作的、在野黨應該是要合作的」，以目前這個情況民進黨享有各種資源、媒體的優勢、各種的行政資源，如果在野黨不合作的話，會被各個擊破，「真的要放棄小我去想大我」。

趙少康強調，不合作就很危險，「從我個人的經驗蠻重要的」，不合作就是民進黨佔有各種優勢，那國民黨跟民眾黨希不希望讓民進黨因為在野黨的不合作而佔便宜，那就是民眾黨跟國民黨要自己思考了。

針對是否支持蔣萬安參選台北市長，趙少康表示，「當然會支持他、會全力支持他」，雖然（台北市）「三腳督」，但是台北市長選舉也不是沒有三個候選人出來競選過。

針對下任台北市長是否可能產生棄保效應，使黃珊珊支持者轉而支持蔣萬安，趙少康表示，前台北市長馬英九、郝龍斌時代都有三個候選人、還是有棄保，前台北市長黃大洲那次是棄保不夠乾淨（趙少康與黃大洲兩人代表新黨、國民黨同時參選，落敗於代表民進黨的前台北市長陳水扁），而且那次是前總統李登輝發動棄保了陳水扁（李登輝支持黃大洲與趙少康競爭，導致了陳水扁當選），每次情況都不一樣，除非到時候也發生棄保，大家覺得第三名沒機會了把票轉頭，除非是這樣。