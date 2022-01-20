趙少康要民眾黨「放棄小我去想大我」　支持「藍白合」挺蔣萬安

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康喊話民眾黨「放棄小我去想大我」　支持「藍白合」挺蔣萬安

▲▼中廣董事長趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

▲中廣董事長趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

前台北市長郝龍斌昨（19日）接受專訪時，呼籲國民黨與民眾黨應在野團結談政黨合作，引起各界關注。對此，中廣董事長趙少康今（20日）表示，民眾黨與國民黨合作才能贏過民進黨，但仍要看民眾黨希望擴張勢力、還是下架民進黨。他認為，民眾黨要「放棄小我去想大我」，並表態支持國民黨立委蔣萬安參選台北市長。

針對台北市長藍白是否應合作，趙少康受訪時表示，「蔣萬安我想已經布署蠻久了，只是沒宣布而已，宣布跟沒有宣布我想大家也都知道，可能他會參選」，主要因為民眾黨會推台北市副市長黃珊珊、黃珊珊如果拿到18%的票就麻煩，因為我們看民進黨過去拿的票，最少35%、最多可以拿到42%，如果拿到42%加上18%就是60%（民進黨的票加上黃珊珊的票），那就會贏過40%，如果蔣萬安拿40%黃珊珊拿18%（蔣萬安與黃珊珊合作）、這樣就是58%，那民進黨42%就贏（藍白合作贏過民進黨），會贏一點，所以郝龍斌才認為應該合。

趙少康強調，那當然合也不是那麼容易，到底誰要讓等等（禮讓民代席位），合的話不只是市長要合、議員都要拿出來談的，因為民進黨可能會推6個議員，以前親民黨跟國民黨談的時候，也是有禮讓親民黨一些議員或是立委、這是全面的問題，而且可能還不是2022的問題，還牽涉2024的問題。

趙少康據此表示，整體來講要不要合、目標是什麼，那假如說民眾黨的目標是自己攻城掠地，「雖然沒當選、但是能多幾個議員也好、能建立一些灘頭堡也好」，這是一回事。假如說目標是要民進黨下架，就是不要民進黨繼續幹下去、民進黨幹下去對台灣對人民不好、必須要取代民進黨，這又是另外一種考慮。

趙少康認為，這要看國民黨跟民眾黨他們怎麼想，「那我是覺得說在野黨是合作的、在野黨應該是要合作的」，以目前這個情況民進黨享有各種資源、媒體的優勢、各種的行政資源，如果在野黨不合作的話，會被各個擊破，「真的要放棄小我去想大我」。

趙少康強調，不合作就很危險，「從我個人的經驗蠻重要的」，不合作就是民進黨佔有各種優勢，那國民黨跟民眾黨希不希望讓民進黨因為在野黨的不合作而佔便宜，那就是民眾黨跟國民黨要自己思考了。

針對是否支持蔣萬安參選台北市長，趙少康表示，「當然會支持他、會全力支持他」，雖然（台北市）「三腳督」，但是台北市長選舉也不是沒有三個候選人出來競選過。

針對下任台北市長是否可能產生棄保效應，使黃珊珊支持者轉而支持蔣萬安，趙少康表示，前台北市長馬英九、郝龍斌時代都有三個候選人、還是有棄保，前台北市長黃大洲那次是棄保不夠乾淨（趙少康與黃大洲兩人代表新黨、國民黨同時參選，落敗於代表民進黨的前台北市長陳水扁），而且那次是前總統李登輝發動棄保了陳水扁（李登輝支持黃大洲與趙少康競爭，導致了陳水扁當選），每次情況都不一樣，除非到時候也發生棄保，大家覺得第三名沒機會了把票轉頭，除非是這樣。

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

ET快訊
全台確診延燒「升三級」？　蘇貞昌回應了
快訊／桃園觀音某工廠「2員工確診」！緊急匡列550人
高雄幼兒園79師生「全送防疫旅館！」　家長急備3天行李
快訊／高雄一家三口染疫！幼兒園急篩77人結果出爐
快訊／高雄一家三口確診足跡曝！好市多、水療館入列
快訊／高雄4歲童「抽搐進院」確診！　Ct值僅20
LIVE／高雄1家3口確診「感染源不明」　陳其邁最新說明
被周玉蔻罵懦夫！　陳時中尷尬狂笑：改天約她一起打
快訊／桃園「17處足跡」曝！台茂中心、新光三越、台中銀行
快訊／有確診足跡？　高雄診所突貼公告「暫停醫療」
護理師確診3歲兒足跡曝！　兒童新樂園、板橋大遠百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「開放核食也不保證入CPTPP」　賴士葆批：犧牲國民換沒把握的利益

莊豐嘉威脅國民黨團　蘇貞昌：言行要有分寸

北台灣縣市都有確診者　蘇貞昌強調「軌跡可循」：沒有升三級計畫

快訊／亞東護理師1家3口確診　侯友宜：密切觀察傳播鏈走向

亞東護理師3歲兒「篩3次」才確診　上週去兒童新樂園、板橋大遠百

郝龍斌喊藍白合　何志偉：與柯文哲合作沒好下場

快訊／科技廠女染疫足跡曝　曾搭桃園公車轉捷運板南線

央北房價過爆炸提升期　在地房仲：「緩漲難跌」正好入手

趙少康要民眾黨「放棄小我去想大我」　支持「藍白合」挺蔣萬安

快訊／西堤傳播鏈再爆「雙北足跡」　板橋高鐵、板南線2站

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

姐姐被調皮猴「爬頭當坐騎」　歐告救主燦笑狂盯：什麼？

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

「開放核食也不保證入CPTPP」　賴士葆批：犧牲國民換沒把握的利益

莊豐嘉威脅國民黨團　蘇貞昌：言行要有分寸

北台灣縣市都有確診者　蘇貞昌強調「軌跡可循」：沒有升三級計畫

快訊／亞東護理師1家3口確診　侯友宜：密切觀察傳播鏈走向

亞東護理師3歲兒「篩3次」才確診　上週去兒童新樂園、板橋大遠百

郝龍斌喊藍白合　何志偉：與柯文哲合作沒好下場

快訊／科技廠女染疫足跡曝　曾搭桃園公車轉捷運板南線

央北房價過爆炸提升期　在地房仲：「緩漲難跌」正好入手

趙少康要民眾黨「放棄小我去想大我」　支持「藍白合」挺蔣萬安

快訊／西堤傳播鏈再爆「雙北足跡」　板橋高鐵、板南線2站

更保屏東分會緊急生活代用券物資袋　創業更生人相助

Swatch情人對錶放閃不客氣　愛心圖案連暗夜都發光

「大吉虎」小提燈免費領　發放資訊出爐！虎掌「大吉大利」Q爆

砸萬元煮年菜被嫌！媳婦遭婆婆「羞辱31年」不忍了：讓你們也嚐嚐

看實價登錄納悶「車位變好便宜？」　網揪1點皺眉：覺得很不妥

女主播租屋後玩消失！　麵條扔沙發「浴室潑紅液體」：我故意的

來賺紅包！鋼鐵人過年主題週「牛水席」　推百萬三分球

秦楊壓箱寶「我送你一桶汽油、一支番仔火」！半年沒收入改開直播

IG推出訂閱制！　不到30元就可看創作者「獨家影片及動態」

不讓了！　日職樂天金鷲喊出今年年度口號

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

政治熱門新聞

快訊／西堤傳播鏈再爆「雙北足跡」　板橋高鐵、板南線2站

F16V殉職飛官父悲請政府照顧「無緣媳婦」

快訊／亞東醫院護理師傳Omicron給兒子　足跡在士林、板橋

快訊／拍板！教召5次有獎金

獨／亞東醫院Omicron再爆1確診　隔離期「陰轉陽」

家長注意！北市寒假實體課輔喊卡　12縣市校園措施一次看

快訊／科技廠女染疫足跡曝　曾搭桃園公車轉捷運板南線

陳水扁昨追加莫德納疫苗

台中交通局秀證據：「中捷藍線變更」始作俑者是林佳龍

14天教召新制上路　津貼1.5倍發放最高拿1350元

寫給蔡英文的一封信　王婉諭：可否為失控的監護處分修法踩下煞車？

亞東護理師3歲兒「篩3次」才確診　上週去兒童新樂園、板橋大遠百

莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

周玉蔻大罵陳時中「懦夫」　柯文哲笑回：辛苦！拿哪個派系的錢？

更多熱門

相關新聞

蔣家是蔣萬安包袱？　郝龍斌：台北市民水準高

蔣家是蔣萬安包袱？　郝龍斌：台北市民水準高

國民黨立委蔣萬安擬在過年後宣布參選台北市長。對於兩蔣歷史定位以及促進轉型正義等問題，是否影響蔣萬安參選，前台北市長、前國民黨副主席郝龍斌表示，感覺還好，別的地方他不敢講，但他對台北市民有信心，台北市民理性，水準高。

「兩藍對一綠」　郝龍斌再喊藍白合

「兩藍對一綠」　郝龍斌再喊藍白合

王世堅：相信黃珊珊會回鍋選立委

王世堅：相信黃珊珊會回鍋選立委

黃珊珊成藍白合伴手禮？　王世堅從這事看出端倪

黃珊珊成藍白合伴手禮？　王世堅從這事看出端倪

陳水扁昨追加莫德納疫苗

陳水扁昨追加莫德納疫苗

關鍵字：

趙少康郝龍斌蔣萬安黃珊珊馬英九黃大洲李登輝陳水扁

讀者迴響

熱門新聞

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

即／高雄某幼兒園配合疫調全校快篩

即／高雄一家3口確診「感染源釐清中」！

天天住飯店1.5萬「水電用到飽」　他爽問：幹嘛買房

快訊／高雄一家3口確診！今增13例本土、境外24例

鳳梨偷吃4孩子媽　粉絲湧女友IG抱不平

謝和弦爆Keanna戰ØZI「床上超主動」內幕！

明起去12場所須出示接種紀錄

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

台灣地底竟藏12座核四電力　比爾蓋茲搶進

男藝人網紅都這樣約砲！「最偏好1類女孩」

快訊／ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案

Whoscall揭3詐騙手法　3種號碼開頭別接

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面