「兩藍對一綠」　郝龍斌喊藍白合：否則被民進黨一一擊破

▲郝龍斌。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

前國民黨副主席郝龍斌19日對於台北市長選舉提出藍白合，並表態不希望台北市副市長黃珊珊參選，但遭民眾黨主席柯文哲反譏建議「藍綠合」、民眾黨會逐一擊敗。對此，郝龍斌20日再度表示，這樣的執政黨，若在野還沒體會，真的會被一一擊破。

郝龍斌20日在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，黃珊珊參選對蔣萬安來講絕對是很大的壓力，很少是兩個藍對一個綠，雖然黃珊珊是代表民眾黨和親民黨，但不可否認是藍的，2014年以後，台北市基本盤就不是藍大於綠。

郝龍斌指出，台北市民水準高，心中都有一個誰比較適合作為台北市長的人選，在這個前提下投票，政黨的影響力有，但不像其他縣市一個樁腳一呼百應，要得到台北市民的認同，基本上不是只靠政黨推薦就夠。

郝龍斌提到，政黨之間選舉合作本來就很難，對兩個黨都有利，且對所有候選人都有適當安排，本來就很難，他之所以提出「藍白合」的構想，是因為民進黨獨大、霸道、為所欲為，不管在立法院還是四項公投都是碾壓式，他至今仍不相信大家願吃萊豬，因為投票率低，加上民進黨積極動員，造成公投未過。

郝龍斌提及，民進黨在補選透過媒體、政黨、司法追殺，這樣的執政黨，若在野還沒體會，真的會被一一擊破，在野力量要從政黨和國家的角度，想出大家都可以接受的情況下合作，一起對抗民進黨。