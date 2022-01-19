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快訊／黑車夜行台61自撞中央護欄　34歲男魂斷公墓納骨塔前

▲西濱快速道路昨日午夜一輛黑色自小客車，於南下車道行經249公里處、口湖段，疑似自撞護欄，吳姓駕駛送醫搶救仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲死亡車禍現場就在口湖成龍納骨塔前，一旁私人家族式納骨塔的紅色燈光更顯哀戚。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

西濱快速道路昨（18）日午夜發生自小客車自撞翻車，駕駛傷重搶救不治。一輛黑色自小客車，於南下車道行經249公里處、口湖段，疑似自撞護欄導致整輛車翻滾後橫在路中央，一度造成車輛回堵，吳姓駕駛送醫搶救仍回天乏術，警方呼籲駕駛人，開車時切勿疲勞駕駛，安全才是回家的路。

據瞭解，一輛由吳姓34歲男子所駕駛黑色自小客車，昨日深夜約23時許分行駛西濱快速道路南下，行經249公里處、口湖段，不明原因疑自撞中央護欄後，猛烈撞擊力導致整輛車翻滾後橫在中間車道，一度造成大型車輛無法通過。

▲西濱快速道路昨日午夜一輛黑色自小客車，於南下車道行經249公里處、口湖段，疑似自撞護欄，吳姓駕駛送醫搶救仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西濱快速道路昨日午夜一輛黑色自小客車，於南下車道行經249公里處、口湖段，疑似自撞護欄，吳姓駕駛送醫搶救仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林警方表示，昨夜23時40分接獲民眾撥打110報案，表示有車輛自撞橫在路中央，有人受傷且現場大型車無法通行。警方同步通報119救護並隨即前往車禍現場，黑色自小客車橫在路中，車體嚴重受損，滿地零件碎片現場一片狼籍，除儘速將傷者送醫並快速排除路況，車禍詳細發生原因尚待進一步釐清。

救護人員將重傷意識昏迷的吳姓駕駛緊急送往中醫藥大學北港附設醫院搶救，疑傷勢太重經搶救後仍回天乏術，雲林警方表示呼籲駕駛人，駕車前身心狀態一定要保持正常，倘有熬夜疲勞、宿醉未醒、生病服藥或情緒不穩定時，千萬不可冒然駕車上路，務必養成主動守法的習慣，確實遵守交通規則，才是平安回家唯一的路。

▲西濱快速道路昨日午夜一輛黑色自小客車，於南下車道行經249公里處、口湖段，疑似自撞護欄，吳姓駕駛送醫搶救仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西濱快速道路南下249公里處（口湖段）有一段彎道，黑色自小客自撞護欄後停於路中，前方就是口湖鄉成龍納骨塔。（圖／翻攝自google地圖實景）
 

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