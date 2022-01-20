虐死自閉生！狂毆害他高燒40.5度送醫亡　恐怖教養院3人被起訴

記者黃孟珍、林冠吟／苗栗報導

苗栗造橋一家私人教養院去年7月傳出虐死院生事件，一名在教養院接受照顧長達8年的李姓院生，其母親控訴院方私刑虐打李生，造成李生高燒40.5度且四肢和腹部均有明顯挫傷，緊急送醫後仍宣告不治。苗栗地檢署20日偵結，認定教養院賴姓社工兼教保組長、林姓行政助理和周姓女生活服務員涉嫌毆打李生致死，全案依私行拘禁致死罪與傷害罪，將3人起訴，最重可判7年以上有期徒刑與無期徒刑。

▲苗栗造橋1間私人寄養院，去年傳出28歲院生在院內遭毆昏迷，經緊急送醫後宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）



28歲患有自閉症與雙向情緒障礙的李姓院生，接受造橋教養院照護長達8年，未料去年7月29日，李母突然接到院方通知，指出兒子無呼吸心跳，已緊急送醫搶救，但最後仍不幸傷重不治。

苗栗地檢署追查後於20日偵結，指出李生的死因為橫紋肌溶解症、局部腦實質浮腫、蜘蛛網膜下腔出血等傷勢，不及就診而導致惡性高熱、代謝性衰竭死亡；檢方也同時逮捕涉案的賴男和林男等人，2人到案後向檢警供稱，當時因為李生情緒失控，被他們拖進房間管教，他們一人持塑膠拍打棒、一人持小鐵管，只有打李生的屁股，絕無虐打嫌疑。不過檢警事後進一步追查，發現周姓女生活服務員也涉有重嫌。

▲涉案教養院。（圖／記者黃孟珍翻攝）



回顧整起案情，李母事後覺得案情不單純，向院方調閱監視器畫面後卻發現心碎內幕，從監視器畫面中可見賴姓社工和林姓助理2人拖著一根紅色的鐵枝掃把進入兒子的房間，隨後便傳出挨打聲，而其中一段監視器畫面更拍下，賴男和林男等人「掐著」李生的脖子，將李生推進房間，過程中李生雖試圖反抗，卻不敵2人力氣，遭賴男等人拖回房間，畫面中更可清晰看見李生的腳上和手上有明顯繩子痕跡。

而待挨打聲結束後，李母只見李生整人癱在輪椅上一動也不動，似乎已經沒有呼吸心跳，院方見狀第一時間竟沒有打119叫救護車，而是自行將李生送醫，讓李母相當不解，想要為兒子討回公道，向院方要求房間內的監視器畫面，但院方卻以房間因有隱私權問題，因此沒有監視器畫面為由，讓李母無法接受。

▲苗栗教養院虐死院生，院生母悲喊，我只要一個真相。（圖／記者黃孟珍攝）



李母更拿著診斷書指出，兒子送往醫院時，發燒高達40.5度，4肢和腹部都有明顯瘀青，整個人也都已經失去意識，讓她始終覺得這不是意外，懷疑兒子遭到虐打而致死，希望檢警能釐清真相，還家屬一個公道。

而李母先前受訪時，看著兒子生前一張一張的照片，難掩心痛直言「心如刀割」，而院方在事發當天院方竟還向她表示，李生是「自殺」，因為李生「平常就會打人和自傷」，但李母強調，我兒子頂多情緒來一兩分鐘，但「他不會把自己撞死」。

▲李生生前照片。（圖／記者黃孟珍翻攝）



苗栗地檢署偵結後認為，事發當時賴男等人將李生的雙手反綁拘禁在房內，無視李生缺乏適當言語表達能力，更不給予李生基本生活照料，痛毆李生，賴男等人對李生毆打與李生死亡一事有因果關係，依傷害罪與私行拘禁罪提起公訴。

此外，李母也有對教養院院長提出告訴，不過苗栗地檢偵辦後認為罪嫌不足，處以不起訴處分。