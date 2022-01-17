20公噸恐怖農藥「白藥膏」去向不明　13黑心商認了：統統拿去賣

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署察官指揮警方、調查站、會同動植物防疫檢疫局及地方政府相關人員，於1月12日動員警力兵分多路搜索六縣市等處之地下農藥工廠、農機行及農藥店，查獲偽農藥「氯化三苯錫」原料、其他不法農藥及大批帳冊等物，謝姓主嫌等13人對於販賣偽農藥行為均坦承不諱，分別依1萬至30萬元不等交保候傳。

▲雲林地檢署查獲俗稱白藥膏之偽農藥「氯化三苯錫」原料8公噸、半成品及成品計3公噸、其他不法農藥3公噸(含禁用農藥「四氯單」)及手機、大批帳冊等物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林地檢署指出，接獲防檢局來函指出有雲林斗南鎮有不肖業者，因知悉環保署列管之毒性化學物物質「氯化三苯錫」，與俗稱白藥膏之禁用農藥「三苯醋錫(1999年公告禁用，具致腫瘤、致畸胎性等成分之非法農藥)雷同，具防治福壽螺效果，故自2018年起以「油漆防汙」名義向環保署申報進口「氯化三苯錫」達20餘公噸後流向不明。

▲雲林地檢署查獲俗稱白藥膏之偽農藥「氯化三苯錫」原料8公噸、半成品及成品計3公噸、其他不法農藥3公噸(含禁用農藥「四氯單」)及手機、大批帳冊等物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

隨即由檢察官黃立夫指揮召集刑事警察局、雲林縣調查站及保安警察第二總隊派員組成專案小組深入追查，專案小組歷經數月蒐證，透過「農藥銷售管理網管理平台」，納入氣候變遷、水稻停灌休耕等變因，以「大數據」綜合研判農藥出貨、批發及零售端點資料，發現合法殺螺藥劑之使用量確有異常下降趨勢。

加上邊境多次截獲空運走私之疑似原體氯化三苯錫結晶粉末，及地方政府執行農藥販賣業者稽查亦發現含氯化三苯錫成分疑似非法農藥，經抽絲剝繭「氯化三苯錫」之源頭及流向，再針對謝姓主嫌等多名特定之對象為埋伏、跟監及追蹤，認時機成熟執行專案收網，後續雲林地檢署將繼續清查有無其他相關非法農藥流入市面。

雲林地檢署說明，檢警同步大規模搜索臺中市、高雄市、苗栗縣、南投縣、彰化縣及雲林縣等處之地下農藥工廠、倉庫、農機行及農藥販賣店，查獲俗稱白藥膏之偽農藥「氯化三苯錫」原料8公噸、半成品及成品計3公噸、其他不法農藥3公噸(含禁用農藥「四氯單」)及手機、大批帳冊等物。

檢警同步傳喚及拘提謝男（72歲）、謝男（45歲）、廖男（63歲）、林男（41歲）、陳男（57歲）、林女（57歲）、何男（58歲）、王男（58歲）、胡男（57歲）、許男（64歲）、吳男（81歲）、陳男（61歲）、凌男（60歲）等13人到案說明，因渠等多數對於販賣上開偽農藥行為均坦承不諱，經本署檢察官及法院依各人參與相關犯罪情節及行為不法之程度，分別諭知新台幣1萬元至30萬元不等金額交保候傳。

雲林地檢署檢察長洪家原呼籲，農為國之根本，為提升農藥使用安全，減少農產品農藥殘留問題，農民應向合法販賣業者購買農藥，不要購買禁用、標示不清或來源不明的農藥，亦提醒業者切勿以身試法，若任憑非法農藥流淌農田，勢必破壞農作物生長環境並進而危害國人生命健康，此外，防檢局亦鼓勵民眾踴躍檢舉不法，該局設有免付費檢舉專線0800-039-131，檢舉人資料將予以保密，凡經檢舉而破案者，最高可獲頒獎金新臺幣50萬元。

▲雲林地檢署查獲俗稱白藥膏之偽農藥「氯化三苯錫」原料8公噸、半成品及成品計3公噸、其他不法農藥3公噸(含禁用農藥「四氯單」)及手機、大批帳冊等物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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