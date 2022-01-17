　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

20公噸恐怖農藥「白藥膏」去向不明　13黑心商認了：統統拿去賣

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署察官指揮警方、調查站、會同動植物防疫檢疫局及地方政府相關人員，於1月12日動員警力兵分多路搜索六縣市等處之地下農藥工廠、農機行及農藥店，查獲偽農藥「氯化三苯錫」原料、其他不法農藥及大批帳冊等物，謝姓主嫌等13人對於販賣偽農藥行為均坦承不諱，分別依1萬至30萬元不等交保候傳。

▲雲林地檢署查獲俗稱白藥膏之偽農藥「氯化三苯錫」原料8公噸、半成品及成品計3公噸、其他不法農藥3公噸(含禁用農藥「四氯單」)及手機、大批帳冊等物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林地檢署查獲俗稱白藥膏之偽農藥「氯化三苯錫」原料8公噸、半成品及成品計3公噸、其他不法農藥3公噸(含禁用農藥「四氯單」)及手機、大批帳冊等物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署指出，接獲防檢局來函指出有雲林斗南鎮有不肖業者，因知悉環保署列管之毒性化學物物質「氯化三苯錫」，與俗稱白藥膏之禁用農藥「三苯醋錫(1999年公告禁用，具致腫瘤、致畸胎性等成分之非法農藥)雷同，具防治福壽螺效果，故自2018年起以「油漆防汙」名義向環保署申報進口「氯化三苯錫」達20餘公噸後流向不明。

▲雲林地檢署查獲俗稱白藥膏之偽農藥「氯化三苯錫」原料8公噸、半成品及成品計3公噸、其他不法農藥3公噸(含禁用農藥「四氯單」)及手機、大批帳冊等物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林地檢署查獲俗稱白藥膏之偽農藥「氯化三苯錫」原料8公噸、半成品及成品計3公噸、其他不法農藥3公噸(含禁用農藥「四氯單」)及手機、大批帳冊等物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

隨即由檢察官黃立夫指揮召集刑事警察局、雲林縣調查站及保安警察第二總隊派員組成專案小組深入追查，專案小組歷經數月蒐證，透過「農藥銷售管理網管理平台」，納入氣候變遷、水稻停灌休耕等變因，以「大數據」綜合研判農藥出貨、批發及零售端點資料，發現合法殺螺藥劑之使用量確有異常下降趨勢。

加上邊境多次截獲空運走私之疑似原體氯化三苯錫結晶粉末，及地方政府執行農藥販賣業者稽查亦發現含氯化三苯錫成分疑似非法農藥，經抽絲剝繭「氯化三苯錫」之源頭及流向，再針對謝姓主嫌等多名特定之對象為埋伏、跟監及追蹤，認時機成熟執行專案收網，後續雲林地檢署將繼續清查有無其他相關非法農藥流入市面。

雲林地檢署說明，檢警同步大規模搜索臺中市、高雄市、苗栗縣、南投縣、彰化縣及雲林縣等處之地下農藥工廠、倉庫、農機行及農藥販賣店，查獲俗稱白藥膏之偽農藥「氯化三苯錫」原料8公噸、半成品及成品計3公噸、其他不法農藥3公噸(含禁用農藥「四氯單」)及手機、大批帳冊等物。

檢警同步傳喚及拘提謝男（72歲）、謝男（45歲）、廖男（63歲）、林男（41歲）、陳男（57歲）、林女（57歲）、何男（58歲）、王男（58歲）、胡男（57歲）、許男（64歲）、吳男（81歲）、陳男（61歲）、凌男（60歲）等13人到案說明，因渠等多數對於販賣上開偽農藥行為均坦承不諱，經本署檢察官及法院依各人參與相關犯罪情節及行為不法之程度，分別諭知新台幣1萬元至30萬元不等金額交保候傳。

雲林地檢署檢察長洪家原呼籲，農為國之根本，為提升農藥使用安全，減少農產品農藥殘留問題，農民應向合法販賣業者購買農藥，不要購買禁用、標示不清或來源不明的農藥，亦提醒業者切勿以身試法，若任憑非法農藥流淌農田，勢必破壞農作物生長環境並進而危害國人生命健康，此外，防檢局亦鼓勵民眾踴躍檢舉不法，該局設有免付費檢舉專線0800-039-131，檢舉人資料將予以保密，凡經檢舉而破案者，最高可獲頒獎金新臺幣50萬元。

▲雲林地檢署查獲俗稱白藥膏之偽農藥「氯化三苯錫」原料8公噸、半成品及成品計3公噸、其他不法農藥3公噸(含禁用農藥「四氯單」)及手機、大批帳冊等物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林地檢署查獲俗稱白藥膏之偽農藥「氯化三苯錫」原料8公噸、半成品及成品計3公噸、其他不法農藥3公噸(含禁用農藥「四氯單」)及手機、大批帳冊等物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►胞弟涉違法濫墾占用國有地監委要查　張麗善：天子犯法與庶民同罪

►張麗善胞弟「削山濫墾」山坡地　張啟盟涉水保法遭起訴

►快訊／國道一北上242.5k化學槽車翻覆　狂冒白煙封3車道回堵1公里

►驚悚片！拖板車換車道「視線死角」橫推小客車50米　女駕駛驚魂

►雲林縣新、卸任警察局長交接　警政研究所博士李謀旺掌兵符
 

►鎮瀾宮聯名鈦鍺手環戴上好運

ET快訊
《天之驕女》女星被爆「下海」價碼曝光！　本人親回應
老媽被洗腦「喝消毒水解疫苗毒」　群組對話曝光
快訊／宋智雅道歉了！　親筆信認「穿假貨是事實」
網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍
快訊／桃園今增14例！最新疫調足跡曝光
快訊／北市急發400封細胞簡訊！擴大採檢834人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

致佳科技大火延燒13小時！神勇警衛狂搬化骨水　救了新竹人的肺　

20公噸恐怖農藥「白藥膏」去向不明　13黑心商認了：統統拿去賣

爆炸頭搶匪嗆「啥款」！防搶演練也趕流行　民眾大呼吸睛　

恐怖女師踹小一生禁上廁所！主任老公喊：不可能　家長怒爆轉學潮

君悅酒店冒火現場曝！濃煙狂竄急疏散258人　雲梯機升空待命

南投近半年8起酒駕為「5年內3犯」　4人強制入監

快訊／信義君悅酒店傳火警！警消出動上百人到場搶救

快訊／打撈殉職飛官陳奕遺體！軍方尋獲20X10cm頭顱　將採DNA鑑定

桃園醉男到移工餐廳找人爆衝突　持棍棒痛毆越籍女

手「滑」進女客內褲　她崩潰喊不要這樣！色推拿師下場曝

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

曾沛慈結婚了！曝婚紗照：祝我們幸福　「自彈自唱求婚」讓她感動爆哭

銀車台74線高速追撞保時捷！　一陣刺耳急煞...駕駛：陽光害的

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

楊超越遭罵「老阿姨.綠茶婊」高EQ回懟　酸民：關美顏...她戲精上身「你女友也沒關」

逐格動畫拍牛奶籃製作過程　湯匙輕壓釘子進木頭好療癒

致佳科技大火延燒13小時！神勇警衛狂搬化骨水　救了新竹人的肺　

20公噸恐怖農藥「白藥膏」去向不明　13黑心商認了：統統拿去賣

爆炸頭搶匪嗆「啥款」！防搶演練也趕流行　民眾大呼吸睛　

恐怖女師踹小一生禁上廁所！主任老公喊：不可能　家長怒爆轉學潮

君悅酒店冒火現場曝！濃煙狂竄急疏散258人　雲梯機升空待命

南投近半年8起酒駕為「5年內3犯」　4人強制入監

快訊／信義君悅酒店傳火警！警消出動上百人到場搶救

快訊／打撈殉職飛官陳奕遺體！軍方尋獲20X10cm頭顱　將採DNA鑑定

桃園醉男到移工餐廳找人爆衝突　持棍棒痛毆越籍女

手「滑」進女客內褲　她崩潰喊不要這樣！色推拿師下場曝

勁敵超車變翻車？ 韓媒憂「三星很難趕上台積電」

黃珊珊喊疫苗護照勢在必行　「搭配台北通可讓產業一定程度開放」

感染源不明！亞東護理師Ct值21　足跡「橫跨雙北」一次看

致佳科技大火延燒13小時！神勇警衛狂搬化骨水　救了新竹人的肺　

林俊憲嘆朱立倫自甘被深藍綁架　「要這樣何不讓張亞中當主席？」

永豐銀發財水限量3萬瓶！　下週三全台125間分行開搶

餅總休養心繫練習狀況　古林睿煬等驗收：我要變江少慶！

中信特攻主場4連勝並列第2　 競速主題週展示「牛魔王」

陳美鳳遭酸「整過頭」零修圖反擊！　曾被勸阻動刀：沒反對微整

馬桶藏秘密一沖水就香香的！？網友力推馬桶清潔球「沖水前後有不同香味」美式賣場獨賣快手刀購入

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

社會熱門新聞

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

行人撞自強號　警方緊急處理中

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

台北妹淚訴遭拖入公廁性侵　對話曝光大逆轉

湖口科技公司尾牙日大火　1600坪廠區全燒光

科技副總被爆劈多女逼墮胎　妻看電腦驚見一堆偷拍片

即／信義君悅酒店傳火警！警消出動上百人到場搶救

台北男猝死超商　還未泡「愛心泡麵」就身亡

「兩寶爸」科技副總獵千金社團曝光　劈多女

君悅酒店起火點曝光　緊急疏散258人

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

找到了！台東轆轆溫泉2失蹤男遺體卡石縫

即／打撈殉職飛官陳奕遺體！軍方尋獲20X10cm頭顱

平頭男抱妻痛哭「太太快淹死了」　高大成揪出他殺的

更多熱門

相關新聞

查雲林張家遭指政治清算　監委：收受陳情

查雲林張家遭指政治清算　監委：收受陳情

監察委員林盛豐、賴鼎銘、林郁容17日表示，監察院調查雲林張家農地開發案，是因為在2021年2月收受陳情，並在同年11月立案調查，有關部分媒體暗指監察院利用職權進行政治清算，皆為與事實不符、有所誤解，相關調查作為都與選舉無關。

張麗善胞弟濫墾山坡地遭起訴

張麗善胞弟濫墾山坡地遭起訴

快訊／國一北上242.5k油罐車翻覆

快訊／國一北上242.5k油罐車翻覆

胞弟涉違法濫墾占用國有地？張麗善回應

胞弟涉違法濫墾占用國有地？張麗善回應

拖板車換車道橫推小客車50米　女駕駛驚魂

拖板車換車道橫推小客車50米　女駕駛驚魂

關鍵字：

農藥禁藥雲林雲林地檢署

讀者迴響

熱門新聞

《木曜》後製失誤…圖文作家洋蔥「真面目首曝光」！

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

染疫再擴大！今本土增17例

獨／新北今本土+2　又有護理師中鏢！院區全面大清消

雷／《全明星3》錢薇娟說重話！　曝李芷婷非常不開心

Toyz落淚喊對不起丁特、史丹利

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

21歲網紅1年買2300萬房　再砸600萬開店

快訊／新北本土+2足跡「橫跨北市」　士林、板橋遠百、新店家樂福

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

行人撞自強號　警方緊急處理中

雷／《全明星3》紅隊「練習就決定名單」　林昀希錯愕

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

快訊／又有新案！北市：外縣市確診者「曾去科教館、兒童新樂園」

更多

最夯影音

更多
王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱
王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面